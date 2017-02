Anticipazioni Il Segreto/ Puntata del 13 febbraio: Prado e Matias si dicono addio, nuovo amore per i due?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 13 FEBBRAIO: E' arrivato il momento dell'addio per Prado e Matias. I due, dopo la maretta dei giorni scorsi, sono riusciti finalmente a fare pace ma a quanto pare è già arrivato il momento di dirsi addio. Il Segreto si prepara ad un'altra partenza, quella di Prado, e alle lacrime di Matias che potrebbe consolarsi con la giovane Beatriz. La soap ci ha abituato ad allegri momenti e partenze strappalacrime e anche la puntata di domani sarà così. I giovani della soap stanno prendendo il sopravvento e nei prossimi giorni non si parlerà d'altro visto che Prado ha deciso di seguire il suo sogno di diventare una grande cantante e presto potrebbe tornare a Puente Viejo come una donna in carriera e di successo. Cosa succederà a quel punto alla sua storia con Matias? I due troveranno un modo per vivere il loro amore anche a distanza o questo metterà per sempre la fine al loro amore?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 13 FEBBRAIO: San Valentino si avvicina ma non per gli abitanti di Puente Viejo ne Il Segreto. La soap spagnola continua ad andare in onda senza un giorno di pausa e anche questa settimana farà lo stesso. Mentre gli innamorati festeggiano il loro amore, a Puente Viejo si stabiliscono i nuovi arrivati. Hernando e Camila sono finalmente insieme dopo il presunto naufragio ma niente sembra rendere felice la new entry della soap. Hernando continua ad essere schivo e taciturno e nemmeno la notizia dell'arrivo della moglie lo hanno reso sorridente e solare lasciando Elias e Beatriz senza parole. L'uomo continua a nascondere qualcosa e questo non fa altro che incuriosire i fan della soap spagnola che da domani terranno d'occhio la nuova coppia. Sarà un San Valentino in lacrime per Matias che dovrà lasciare andare Prado in viaggio verso il successo. Le lacrime non mancheranno, cos'altro succederà a Puente Viejo?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 13 FEBBRAIO: CAMILA E' VIVA - Non mancheranno certo le sorprese nella puntata de Il Segreto che andrà in onda domani pomeriggio su Canale 5. In essa assisteremo ad una buona notizia, relativa alle sorti di Camila. La moglie di Hernando, le cui sorti sembravano essere appese ad un filo in seguito al nubifragio della nave in viaggio da Cuba, si presenterà a Los Manantiales viva e vegeta. Hernando potrà quindi tirare un respiro di sollievo, anche se il suo comportamento nei confronti della moglie non sarà troppo gentile. Al contrario, apparirà freddo e distaccato, tanto che la stessa Camila non riuscirà a comprendere per quale motivazione il marito sia così ostile nei suoi confronti. Il suo sguardo continuerà ad essere perso nel vuoto, come a confermare un triste passato che difficilmente potrà essere dimenticato. Sarà proprio Camila a fargli ritrovare il sorriso dopo tante sofferenze? La strada per il lieto fine è ancora molto lunga...

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 13 FEBBRAIO: MATRIMONIO A QUATTRO ALLA MIEL AMARGA? - Continuano a giungere buone dalla Miel Amarga dove tutti saranno felici e contenti grazie alla fine dell'incubo Eliseo. Nell'appuntamento di domani con Il Segreto, infatti, anche Candela e Severo decideranno di sposarsi, ripetendo la scelta fatta solo pochi giorni prima da Sol e Lucas. Le due coppie intenderanno convolare a giuste nozze il prima possibile, evitando che nuovi ostacoli possano mettersi tra loro e la felicità, e progetteranno di organizzare una cerimonia unica alla Miel Amarga, dove potranno essere al riparo da occhi indiscreti. Il loro pensiero andrà ovviamente a Donna Francisca, che difficilmente potrà accettare di vedere l'amore trionfare a casa Santacruz. Ed infatti i quattro innamorati non si sbaglieranno nel temere che la Montenegro possa rappresentare per loro un pericolo, dato che andrà su tutte le furie quando scoprirà l'imminente evento dei suoi nemici. Sarà per questo che progetterà un modo per fermare questa cerimonia, ci riuscirà?

© Riproduzione Riservata.