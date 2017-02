IL SEGRETO/ Anticipazioni puntate spagnole e italiano: Prado diventa famosa e si trasferisce in America con Rosario

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: PRADO AVRA' SUCCESSO IN AMERICA - Nelle puntate spagnole de Il Segreto la vita subirà una serie continua di cambiamenti che la renderanno una cantante professionista molto famosa. Dopo essersi trasferita a Madrid (sta per accadere proprio negli episodi italiani), la figlia di Ramiro studierà molto e verrà raggiunta anche da Rosario, che si occuperà di lei in prima persona. Sarà qui che la giovane incontrerà anche un nuovo amore, decidendo di lasciare Matias, il quale a sua volta non ci metterà molto ad aprire il suo cuore ad un'altra ragazza (avete già capito di chi stiamo parlando?). Ma le belle notizie per Prado non finiranno qui, dato che le verrà data la possibilità di trasferirsi negli Stati Uniti dove potrà ottenere le maggiori possibilità dalla sua splendida voce. Anche in questo caso, nonna Rosario seguirà la nipote, approfittando di questo viaggio per fermarsi qualche tempo a Cuba per fare visita a Maria, Gonzalo, Esperanza e Beltran.

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 12 FEBBRAIO: CAMILA E' MORTA? - Le puntate serali de Il Segreto riservano sempre grandi sorprese e non sarà da meno l'appuntamento di questa sera, in onda su Canale 5 a partire dalle ore 21:15 circa. In esso si riparlerà di Camila, la moglie di Hernando attesa molto presto a Puente Viejo in arrivo da Cuba. Ma le notizie che giungeranno a tal proposito non saranno affatto positive: Dos Casas, infatti, verrà informato del naufragio della nave nel quale viaggerà la donna e sulla possibilità che lei, come la gran parte degli altri passeggeri, sia morta. A sorpresa, l'uomo apparirà particolarmente turbato da tale notizia, dimostrando di non avere un cuore duro come ha voluto far credere a tutti fin dalla sua prima apparizione a Puente Viejo. Nel frattempo la preoccupazione si diffonderà a Los Manantiales e anche la giovane Beatriz faticherà a nascondere la sua tristezza per quanto accaduto. Dovremo quindi assistere al nuovo decesso, ultimo di una interminabile serie nelle trame de Il Segreto? O Camila riuscirà a superare questa difficile prova?

