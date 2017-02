ISOLA DEI FAMOSI 2017 / News: Massimo Ceccherini preso di mira dal web, per lui l’eliminazione è dietro l’angolo? (oggi, 12 febbraio)

ISOLA DEI FAMOSI, NEWS: MASSIMO CECCHERINI ODIATO DAL POPOLO DELLA RETE, ECCO PERCHÈ (OGGI, 12 FEBBRAIO) - Chi verrà eliminato dall'Isola dei Famosi 2017 durante il corso della terza puntata di domani? A partire dalle 21.10 circa si riapriranno i battenti del nuovo appuntamento con il reality show più difficoltoso della televisione italiana. Su Canale 5 e in diretta dall'Honduras, ritroveremo Stefano Bettarini insieme a tutti i naufraghi mentre in studio, Alessia Marcuzzi con il valido supporto di Vladimir Luxuria in qualità di opinionista, condurrà la nuova puntata. Chi uscirà tra Massimo Ceccherini e Nathaly Caldonazzo? L'interrogativo è stato proposto anche sulla pagina ufficiale di Facebook dedicata al programma e, a quanto pare, Massimo è colui che genera più malcontento. "Ceccherini è un gran maleducato oltre ad essere uno che non sa fare niente, uno che critica in continuazione quelli che fanno qualcosa, sempre polemico su tutto, quando dice che se ne vuole andare, lo fa perché gli piace essere pregato come fa, sbagliando, la Marcuzzi. Un bambino capriccioso. Io non capisco come ha fatto la produzione a inserirlo fra i concorrenti", si legge in rete. E, tra gli altri commenti, molti internauti accusano il regista e attore toscano di essere "sfaticato" non facendo le sfide e trattando male praticamente tutti. Molte donne inoltre, l'hanno reputato poco galante anche per via dei continui screzi con la povera Eva Grimaldi che ogni volta si deve confrontare con le sue numerose quanto fastidiose paturnie: "Per favore eliminate Ceccherini è un cafone e vabbè la simpatia ma è veramente offensivo pigro e pesante. Antipatico specie con le donne cavalleria zero", si legge. Se volete interagire con il popolo della rete oppure esprimere semplicemente il vostro parere sui naufragi al televoto e leggere gli altri commenti, potete farlo cliccando qui.

