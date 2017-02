ISOLA DEI FAMOSI 2017 / News e anticipazioni: Andrea Marcaccini torna in studio, cosa dirà? (oggi, 12 febbraio)

ISOLA DEI FAMOSI 2017, ANTICIPAZIONI E NEWS: ARRIVA L’ATTESO DIRITTO DI REPLICA DI ANDREA MARCACCINI - Durante il corso della precedente puntata de L'Isola dei Famosi 2017, Andrea Marcaccini è finito al centro delle polemiche per via delle dichiarazioni dell'ex fidanzata. La modella infatti, pare avere denunciato il giovane influencer evidenziando delle potenziali accuse molto forti e così, prima di partire per l'Honduras, il modello non ne ha fatto parola con la produzione del reality show in quando, come riferito anche ad Alessia Marcuzzi, provava molta vergogna per l'accaduto. Prima dell'espulsione ufficiale inoltre, il giovane naufrago ha avuto modo di potere esprimere la propria opinione anche se, Alessia Marcuzzi cautamente gli ha riferito che quella non risultava essere la sede più opportuna per poterlo fare. Secondo quanto si legge su "TvZap", nel corso della prima serata di domani, lunedì 13 febbraio 2017, il ragazzo dall'aspetto hipster sarà presente in puntata per avere il classico diritto di replica: cosa accadrà? La produzione del programma infatti, è venuta a sapere della spinosa faccenda solo a mezzo stampa e per questo motivo, Andrea è stato costretto ad abbandonare immediatamente l'Honduras per avere violato il regolamento del gioco. I suoi compagni di avventura sono apparsi visibilmente disorientati ma il tutto, è ridimensionato dopo pochi attimi del resto per loro, Andrea era anche un concorrente in più da dovere sfidare. Nel frattempo però, il pubblico attende con ansia la sua replica durante il corso della serata di domani.

