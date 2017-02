ISOLA DEI FAMOSI 2017 / News: nuova sfida tra Massimo Ceccherini e Raz Degan? Se l’attore toscano rimane… succederà! (oggi, 12 febbraio)

ISOLA DEI FAMOSI 2017, NEWS: MASSIMO CECCHERINI SI SCONTRERÀ CON RAZ DEGAN? - Questa dodicesima edizione de L'Isola dei Famosi 2017 appare decisamente sottotono e così, in attesa di vedere cosa succederà durante il corso della nuova puntata in prime time di domani, i naufraghi in Honduras si trascinano mollemente in attesa di risvolti utili. Domani sera per esempio, scopriremo chi verrà eliminato tra Nathaly Caldonazzo e Massimo Ceccherini e così, anche in diretta si avrà modo di ospitare in studio Dayane Mello, prima eliminata durante il corso della precedente puntata dopo uno scontro con Samantha De Grenet. L'attore toscano si unirà alla modella? Secondo il popolo della rete infatti, potrebbe essere lui ad abbandonare definitivamente l'Isola dopo un esordio poco convenzionale. Secondo i fan infatti, Ceccherini appare essere fortemente maleducato, specie nei confronti delle donne in gioco con lui. Nel frattempo però, tra le altre dinamiche appare evidente un netto distacco di Raz Degan che mal sopporta il resto dei naufraghi ma, visti gli ultimi risvolti la cosa appare reciproca. A questo punto, salvo vittoria di prova leader dell’ultima ora, si potrebbero già chiaramente tracciare i contorni di una probabilissima nomination di Raz Degan che finirebbe a rischio eliminazione e, se Massimo Ceccherini dovesse superare la sfida contro Nathaly Caldonazzo, con molta probabilità esaudirà un sogno: finire in nomination con Degan.

