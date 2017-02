ISOLA DEI FAMOSI 2017 / News: poco cibo e tanta passione in Honduras, i flirt dei naufraghi al centro della nuova puntata? (oggi, 12 febbraio)

ISOLA DEI FAMOSI 2017, NEWS: DALL’HONDURAS TIENE BANCO IL GOSSIP - Domani sera dopo la lunga settimana sanremese si riapriranno i battenti della nuova puntata dell'Isola dei Famosi 2017. In diretta dall'Honduras ritroveremo Stefano Bettarini in collegamento con i naufraghi insieme ad Alessia Marcuzzi, conduttrice del reality show per il terzo anno consecutivo. Affianco della bionda conduttrice inoltre, ci sarà spazio come sempre per Vladimir Luxuria, prontissima a "rimproverare" i naufraghi che, mai come questo anno stanno "giocando" in maniera assai particolare. I concorrenti infatti, forse pensavano di trovare una Isola più semplice e così, non fanno altro che richiedere cibo avendo poca volontà di procacciarselo da soli. Nel frattempo però, nonostante la fame pare che gli animi si stiano ugualmente scaldando e così, oltre alle continue polemiche e prese di posizione, c'è anche chi pensa all'amore. Malena per esempio, ha giurato che in Honduras non andrà in bianco e così, il legame con il rapper Moreno si fortifica ogni giorno che passa. In Honduras si vocifera anche su Simone Susinna e Giulia Calcaterra in quanto, tra il modello e l'ex velina pare esserci moltissima intesa. Peccato però che lei abbia lasciato in Italia un fidanzato sconosciuto ai più per via della riservatezza: come andrà a finire? Secondo Vladimir Luxuria però, tra Simone e Giulia potrebbe arrivare il terzo incomodo: Giacomo Urtis. Il chirurgo plastico dei Vip infatti, pare nutrire una forte simpatia per il modello di Dolce e Gabbana. Durante il corso della serata di domani Alessia Marcuzzi parlerà anche dei potenziali flirt tra naufraghi?

