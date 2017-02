Isola dei famosi 2017 / Chi uscirà tra Massimo Ceccherini e Nathalie Caldonazzo? (oggi, 12 febbraio 2017)

ISOLA DEI FAMOSI 2017, CHI ESCE TRA CECCHERINI E CALDONAZZO? (OGGI, 12 FEBBRAIO 2017) - Lunedì torna l'Isola dei famosi 2017 e si saprà chi sarà destinato a uscire tra Massimo Ceccherini e Nathalie Caldonazzo. I due concorrenti sono stati molto spesso al centro del dibattito negli ultimi tempi e soprattutto Nathalie a causa dei suoi diverbi con la cantante neomelodica Nancy Coppola. Massimo Ceccherini invece, spesso troppo nervoso, a volte non riesce a far uscire la grande simpatia che invece anima il suo carattere e sulla base della quale ha costruito la sua carriera. Molti dei fan dell'Isola dei damosi 2017 però, sono contro Massimo Ceccherini: "Massimo non fa le sfide, tratta male uomini, donne e trans, si diverte a fare il bullo, vuole sentire ogni volta la moglie in studio e non fa ridere. Probabilmente la produzione vorrà il televoto Massimo vs Raz, ma sarebbe sprecato, perché Ceccherini uscirebbe con una percentuale imbarazzante. Eliminiamo il maleducato e il gruppetto dei furbi!". Siete d'accordo?

ISOLA DEI FAMOSI 2017, CHI ESCE TRA CECCHERINI E CALDONAZZO? LA STANCHEZZA DI RAZ DEGAN (OGGI, 12 FEBBRAIO 2017) - Raz Degan si sta un po' stancando degli altri concorrenti sull'Isola dei famosi 2017 e spesso non fa nulla per nascondere la sua antipatia verso gli altri. Raz Degan è sicuramente quello che è più in grado di sopravvivere alla grande in un ambiente del genere, ma forse a volte tratta con un po' di spocchia gli altri concorrenti, che a volte non amano molto il trattamento che l'attore e regista riserva loro. Intanto si scaldano gli animi alle Honduras e anche la liason tra Moreno e Malena sembra avere dei freni dopo alcune discussioni sul cibo che i concorrenti hanno avuto (e nella quale si è infilata anche Nancy Coppola). Quali altre discussioni ci saranno all'Isola dei famosi 2017? Per capire meglio quali nuovi equilibri si stanno andando a creare non ci resta che aspettare la prossima puntata di lunedì e scoprire così chi sarà il nuovo naufrago a essere eliminato.

