L’ARENA DI GILETTI/ Sanremo 2017, anticipazioni: il focus sulla kermesse con cantanti e ospiti (puntata 12 febbraio, Rai 1)

L’ARENA DI GILETTI, SANREMO 2017: ANTICIPAZIONI, IL FOCUS SULLA KERMESSE CON CANTANTI E OSPITI (OGGI, 12 FEBBRAIO) - Massimo Giletti è pronto a scendere in campo, dopo aver trascorso l’ultima settimana a Sanremo, in prima fila. Oggi, domenica 12 febbraio 2017, la puntata de L’Arena di Giletti in programma su Rai 1 dalle 14.00 alle 18.45 (Domenica In con Pippo Baudo andrà in scena la prossima settimana) sarà tutta dedicata alla 67esima edizione del Festival di Sanremo, che si è conclusa ieri sera con la vittoria di Francesco Gabbani. Gabbani vanta già un trionfo sul palco dell’Ariston: l’anno scorso ha infatti strappato la prima posizione anche nella categoria delle Nuove Proposte. Giletti, dunque, accoglierà i protagonisti della kermesse musicale direttamente sul palco dell’Ariston, dandogli modo di raccontarsi: insieme al conduttore, a L’Arena, non mancheranno anche diversi ospiti e giornalisti pronti a commentare serata per serata il Festival. Il conduttore, per altro, si è reso protagonisti di due momenti che non sono passati inosservati nei giorni scorsi: il primo è la pallonata che ha ricevuto nel momento in cui l’Ariston ospitava il Capitano della Roma Francesco Totti; mentre l’altro è l’indimenticabile imitazione di Ubaldo Pantani, pronto a regalare le ultime risate al pubblico in teatro e a casa. Chi vedremo, dunque, oggi, al fianco di Massimo Giletti? Sfileranno uno per uno tutti i Big in gara?

