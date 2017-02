LE IENE SHOW / I servizi: anticipazioni del 12 febbraio 2017, Emma Houda, la tragedia di Viareggio e i Cacciatori di migranti

LE IENE SHOW, ANTICIPAZIONI DEL 12 FEBBRAIO 2017: EMMA HOUDA, LA TRAGEDIA DI VIAREGGIO E I CACCIATORI DI MIGRANTI - Ritornano nella prima serata di Italia 1 di oggi, domenica 12 febbraio 2017, i servizi e le inchieste de Le Iene Show, sotto la conduzione di Nadia Toffa, Giulio Golia, Andrea Agresti, Paolo Calabresi e Matteo Viviani. Diversi i casi che verranno trattati all'interno della puntata di questa sera e che spaziano fra l'attualità e la cronaca. Marco Maisano ritornerà infatti ad occuparsi della piccola Emma Houda, la bambina che sei anni fa è stata strappata a mamma Alice Rossini dal padre Mohamed Kharat. Dopo aver rapito la figlia, l'uomo si sarebbe diretto in Turchia ed ha incontrato diverse volte l'ex moglie, ma in ognuna di queste non ha portato con sé la bambina e rifiuta di ridarla alla madre. A distanza di così tanto tempo e diverse peripezie burocatrice, nel novembre scorso Kharat è stato arrestato in Turchia ed infine estradato in Italia pochi giorni fa. Attualmente si trova in detenzione e su di lui pende il reato di sequestro di persona e sottrazione di minore, con relativa condanna a dieci anni di reclusione comminata dal tribunale di Monza. Giulio Goria si occupa ancora dei grandi disastri nel nostro Paese, approfondendo in questa nuova puntata de Le Iene Show il deragliamento del treno merci di Viareggio che nel giugno del 2009 è esploso a causa di una fuoriuscita del gpl che stava trasportando in una cisterna. Una tragedia che coinvolse le case limitrofe e che provocò 32 morti. L'elezione del nuovo Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha visto aumentare la vena polemica contro il tycoon. E non poteva che alimentarla ancora di più la sua decisione di bloccare il flusso migratorio da sette Paesi a maggioranza islamica verso l'America. Una scelta che è stata osteggiata dalla Consulta, ma che definisce al meglio come il problema migranti coinvolga tutte le Nazioni. Gaetano Pecoraro ci racconterà infatti dei cacciatori di migranti, una squadra paramilitare fondata dal sindaco Laszlo Toroczkai, di Asotthalom, in Ungheria, e di estrema destra. La missione del commando è di sostenere l'esercito locale nel presidio del confine.

