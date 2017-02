LENNY/ "Hell.o", il singolo che ha raggiunto il successo. La cantante ospite nel programma di Fazio (Che tempo che fa, 12 febbraio 2017)

LENNY, LA CANTANTE DI "HELL.O" OSPITE NEL SALOTTO DI FAZIO (CHE TEMPO CHE FA, 12 FEBBRAIO 2017) - Due milioni di visualizzazioni ed una forza nella voce non indifferente. Lenny, nome d'arte di Lennart Brede, sarà ospite speciale a Che tempo che fa, talk show diretto da Fabio Fazio con la partecipazione di Luciana Litizzetto. La cantante della Repubblica Ceca sta facendo parlare di sè per il suo successo musicale Hello.o, candidato ad essere il nuovo successo musicale della prossima estate. Una voce dirompente ed un successo davvero clamoroso quello della giovane cantante ceca: passione ereditata dalla mamma (popolare cantante che ha siglato i migliore successi della musica ceca) e che sembra voler portare avanti: il nuovo fenomeno discografico sta veramente attraversando tutti i paese e Fabio Fazio cercherà di capire qualcosa di più sulla vita di questa giovane cantante.

LENNY, LA CANTANTE OSPITE NEL SALOTTO DI FAZIO: L'USCITA NEL SUO SINGOLO "HELL.O" (CHE TEMPO CHE FA, 12 FEBBRAIO 2017) - A quanto pare l'uscita del suo nuovo album era attesissimo nel suo paese. Record di copie e classifiche abbattute con numeri eccezionali: un vero e proprio fenomeno grazie al suo singolo Hell.o. Un tema davvero particolare e unico che racconta di quanto i propri demoni personali possono essere assimilati da ognuno di noi. Espressione della propria anima e la voglia di fare ciò che ama davvero: una vera artista a tutto tondo. La voglia di cambiare modo di far musica e di essere più diretta possibile: è proprio questa la sensazione che si ha quando si ascolta il brano. Ultimamente sta cercando di farsi apprezzare in Gran Bretagna: è proprio qui che vive e produce le sue canzoni. Inizia piccolissima a suonare il piano, mentre ad undici anno scrive la sua prima canzone. Un bel passo in avanti per quell'età. Accompagna la madre e spesso apre i suoi concerti. Il punto di svolta sembra però arrivare nel 2013. La sua formazione è davvero particolare e il suo album Hearts ha sorpreso davvero tutti. Inoltre, la cantante è soddisfatta del successo che il suo singolo ha avuto nel nostro Paese: che cosa racconterà nello studio di Fabio Fazio stasera, a Che tempo che fa?

