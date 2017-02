Lele/ Sanremo 2017, Video ''Ora mai'': il cantante di Amici vince anche il premio ''E' tempo di Sanremo'' (vincitore giovani proposte)

LELE, SANREMO 2017, VIDEO ''ORA MAI'': IL CANTANTE DI AMICI VINCE IL PREMIO ''E' TEMPO DI SANREMO'' (VINCITORE NUOVE PROPOSTE) - Lele al Festival di Sanremo 2017 ha vinto la categoria Nuove Proposte con la canzone ''Ora mai''. L'artista in questione ha dimostrato grandissima passione nella sua interpretazione, superando alla fine Maldestro che portava ''Canzone per Federica''. Sicuramente è stato un successo meritato, costruito nel tempo dopo che ad Amici Lele aveva sfiorato il podio nel talent show Amici di Maria De Filippi dove era arrivato quarto dietro il ballerino Gabriele Esposito e i due artisti presenti alla kermesse della musica italiana come big Elodie Di Patrizi e Sergio Sylvestre. Inoltre Lele è riuscito a vincere un altro riconoscimento importante e cioè il premio ''E' tempo di Saremo'' di Rtl 102.5. Per questo ha creato un post lo stesso Lele su Instagram commentando: "E' un grande onore! Grazie a Rtl 102.5 e Ear One per il premio", clicca qui per la foto e per i commenti dei follower.

