MATRIMONIO VERONICA MAYA, FOTO NOZZE CON MARCO MORACI AI CARAIBI: I DETTAGLI DEL LIETO EVENTO DA BARBARA D'URSO (DOMENICA LIVE, OGGI 12 FEBBRAIO 2017) - Veronica Maya a Domenica Live: la nota conduttrice ha portato il neo marito Marco Moraci nello studio di Barbara d'Urso per parlare del suo matrimonio. Il 4 gennaio scorso sono convolati a nozze ai Caraibi: il loro matrimonio è stato organizzato sulla spiaggia di Soan a Santo Domingo da Enzo Miccio, il wedding planner più famoso d'Italia. «È stato come uno di famiglia, è come un fratello» ha svelato Veronica Maya a proposito di Enzo Miccio. Su quell'esotica spiaggia Veronica Maya e Marco Moraci avevano trascorso le vacanze di Natale insieme ai figli e alle persone più care, festeggiando così anche il Capodanno e il compleanno di due dei tre figli. I momento più belli della loro favola sono stati pubblicati sui social network e oggi a Domenica Live. Un inizio d'anno all'insegna del romanticismo per Veronica Maya, sposatasi col compagno di diversi anni. Atmosfera da sogno per le nozze che erano state rimandate per l'arrivo di Katia Eleonora, la terza figlia dopo Riccardo e Tancredi. Clicca qui per vedere una foto del matrimonio.

MATRIMONIO VERONICA MAYA, FOTO NOZZE CON MARCO MORACI AI CARAIBI: IL COMMENTO DI ENZO MICCIO (DOMENICA LIVE, OGGI 12 FEBBRAIO 2017) - Matrimonio caraibico per Veronica Maya, che il 4 gennaio ha sposato Marco Moraci, padre dei suoi tre figli. Nozze lontano dall'Italia per la coppia, che ha voluto organizzare il lieto evento nel luogo dove avevano trascorso le vacanze la scorsa estate e di cui si sono innamorati al punto da tornarci a dicembre, restandoci appunto fino alle nozze. Ogni particolare del matrimonio è stato curato da Enzo Miccio: dal ventaglio per gli invitati con le iniziali dei nomi degli sposi alle infradito. Lo stesso Enzo Miccio ha commentato l'evento su Instagram: «Un matrimonio carico di emozioni, di amore ma sopratutto di voglia di condivisione! Grazie @veronica_maya_ per avermi dato la possibilità di starti accanto, ricorderemo per sempre questi giorni meravigliosi». La festa è durata qualche giorno ai Caraibi e l'ultima arrivata, Katia, ha quindi avuto modo di muovere i suoi primi passi in riva al mare.

© Riproduzione Riservata.