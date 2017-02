MISSIONE EROICA - I POMPIERI 2/ Su Italia 1 il film con Lino Banfi e Paolo Villaggio

MISSIONE EROICA - I POMPIERI 2, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 12 FEBBRAIO 2017: IL CAST - Missione eroica - I pompieri 2 è il film in onda su Italia 1 oggi, domenica 12 febbraio 2017 alle ore 16.35. Una commedia italiana la pellicola realizzata nel 1987 per la regia di Giorgio Capitani. Nel cast sono presenti tanti volti noti del cinema italiano come Lino Banfi, Paolo Villaggio, Christian De Sica, Massimo Boldi, Teo Teocoli e Luc Merenda. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

MISSIONE EROICA - I POMPIERI 2, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 12 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Siamo a Roma, e per la precisione nel comando dei vigili del fuoco nazionale, dove sta per arrivare un valente comandante dei pompieri canadesi, Carter (Luc Merenda), nell’ambito di uno scambio di conoscenza e tecniche di intervento tra i due corpi. Il povero Carter, dai modi di fare da vero duro per una sorta di versione civile di John Rambo, nel corso di una esercitazione dimostrativa rimane sbigottito dell’incredibile incapacità palesata dalla squadra 17 composta da Casotti (Paolo Villaggio), Ruoppolo (Lino Banfi), Spina (Christian De Sica), Pirovano (Massimo Boldi) e Pullini (Teo Teocoli). Carter parlando con il comandante della caserma dove ha sede la squadra 17, viene a sapere che in effetti si tratti di una delle peggiori squadre d’Italia per cui si sente stimolato nel dimostrare le proprie capacità facendo una sorta di scommesse ed ossia di poter addestrare la squadra 17 portandola ad essere una delle migliori dell’intera panorama italiano. Al comandante non sembra vera quella proposta anche perché gli permetterebbe di tenere lontani i componenti della squadra 17 dalla sua caserma per qualche tempo e dunque accetta. Per i poveri componenti della 17 ha inizio così un durissimo periodo di addestramento che ricorda da vicino quello riservato ai marines. Dopo qualche giorno di esercitazioni arriva una opportunità per dimostrare di essere migliorati ed essere in grado di venire a campo di qualsiasi missione. Infatti, un pozzo di petrolio prende fuoco ed essendo Carter un esperto di questo genere di situazioni decide di farsi avanti con la squadra 17 in quella che viene dipinta come una sorta di missione suicida che consiste nel portare un carico di nitroglicerina che utilizzata in maniera adatta, permetterebbe di spegnere l’incendio. Ruoppolo ed il resto della squadra non sono per nulla contenti della cosa ma loro malgrado devono accettare. Si ritroveranno ben presto a prendere parte ad una vera e propria missione eroica nel corso della quale non solo salveranno la vita a Carter in un eccesso di onnipotenza da parte di quest’ultimo ma con grande coraggio sapranno spegnere l’incendio nel pozzo anche se con un pizzico di fortuna.

