Maria De Filippi lancia Milly Carlucci/ Sanremo 2017, Carlo Conti sorpreso ringrazia, ma non nomina C'è Posta per Te

Maria De Filippi al Festival di Sanremo 2017 arriva l'inaspettato gesto per la "rivale" Milly Carlucci: sorpresa per il pubblico e per Carlo Conti - Si è conclusa ieri sera la 67esima edizione del Festival di Sanremo che ha visto come vincitore Francesco Gabbani con la sua "Occidentali's Karma". Ma prima che la finalissima giungesse alla sua conclusione e all'attesa proclamazione, non sono mancati alcuni saluti e annunci di rito. Tra questi quello di Carlo Conti sul ritrono su RaiUno di uno degli spettacoli più amati dal pubblico: Ballando con le Stelle. Milly Carlucci, da sabato 18 febbraio, è pronta a tornare con lo spettacolo in cui alcune stelle dello spettacolo si sfidano a passi di danza; ma ad aver colpito il pubblico e lo stesso Carlo Conti sono state le parole di Maria De Filippi. La conduttrice ha infatti preso la parola, chiedendo di fare gli auguri a Milly Carlucci per la nuova edizione del suo show. Un gesto che ha particolarmente colpito visto che le due sono le "rivali" dela sabato sera della tv italiana. Maria De Filippi con la sua "C'è posta per te" sfida infatti Milly Carlucci con "Ballando con le stelle".

Maria De Filippi, dopo il Festival di Sanremo 2017 torna su Canale 5 con C'è posta per te e inizia lo "scontro" con Milly Carlucci - Ecco perchè, di fronte a tale gesto, Carlo Conti ha voluto riprendere la parola e sottolineare la sportività di colei che è stata al suo fianco per le cinque serate del Festival di Sanremo 2017. "Grazie Maria, il tuo è un gesto davvero molto sportivo e per questo davvero apprezzato" sono infatti state le parole di Carlo Conti per la De Filippi. E se C'è Posta per te torna sabato con il nuovo appuntamento, anche la Carlucci esordisce la stessa sera con un cast d'eccezione. Secondo le anticipazioni date da Novella 2000 a partecipare saranno: Alba Parietti, Giuliana De Sio, Christopher Leoni, Anna Galiena, Fabio Basile, Martina Stella, Fausto Leali, Simone Montedoro, Martin Castrogiovanni, Antonio Palmese e Oney Tapia. Confermati in giuria: Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli.

