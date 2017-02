Maurizio Costanzo e Maria De Filippi/ Prima di lei consumavo matrimoni come pacchetti di sigarette

Maurizio Costanzo parla di Maria De Filippi al Festival di Sanremo 2017: i retroscena sulla lontananza di questigiorni - Maurizio Costanzo grande protagonista dello speciale de L'Arena in diretta dal teatro Ariston. Il conduttore di Canale 5, in collegamento con Massimo Giletti, ha parlato del rapporto con Maria De Filippi e di come è andata in questi giorni lontano da lei. "Confesserò una cosa, fino ad oggi non avevo mai visto 5 serate del Festival di Sanremo interamente e fino all'1e30 di notte. Detto questo per parlare con Maria sembravo tipo un bambolotto che cercava di tenere gli occhi aperti. Io e lei ci sentivamo all'inizio e poi alla fine di ogni puntata di Sanremo, quindi sempre verso l'1e40!" svela Maurizio con totale sincerità a Giletti. Nega qualsiasi tipo di fastidio per il bacio di Maria e Robbie Williams, poi parla del rapporto esistente oggi tra loro. "Io ho consumato matrimoni così come si consuma un pacchetto di sigarette, per questo Maria De Filippi è diversa per me. Sono 25 anni che stiamo insieme, capirai perchè sono stato in ansia mentre lei conduceva il Festival di Sanremo".

Maurizio Costanzo parla di Maria De Filippi al Festival di Sanremo 2017: la conduttrice commossa in conferenza - Molto orgoglioso Maurizio Costanzo di sua moglie Maria De Filippi e di come ha gestito questo nuovo e difficile compito che è stata la conduzione del Festival di Sanremo 2017 accanto a Carlo Conti. La stessa De Filippi, nel corso della conferenza stampa di chiusura, si è detta emozionata e ha tenuto a ringraziare dal primo all'ultimo tutti coloro che hanno partecipato al successo di questa edizione della kermesse canora: "Grazie ai giornalisti perché per me è importante quello che avete scritto, i giornali li leggo e ancora mi arrabbio, mi colpiscono le parole, ci penso e ci ripenso. Ho portato me stessa e sono stata al servizio dell'evento, mai avrei pensato che sarebbe stato così, entri pian piano in un frullatore e non capisci più come ti chiami. - e ancora su Carlo Conti ha dichiarato - Mi sono svegliata dopo che sono usciti gli ascolti di oggi, sono contentissima per Carlo, è stato generoso, mi dava tranquillità e serenità, eravamo abbastanza complementari, nelle parti ostiche del meccanismo ci pensava lui".

© Riproduzione Riservata.