Maurizio Costanzo infuriato a L'Arena/ Attacco in diretta a Maurizio Crozza, e sul bacio tra Maria de Filippi e Robbie Williams perde le staffe

Maurizio Costanzo sbotta nel corso de L'Arena di Massimo Giletti: la dura risposta a Maurizio Crozza e l'opinione sul bacio di Maria e Robbie Williams - Dure le parole di Maurizio Costanzo a L'Arena di Massimo Giletti. Intervenuto in collegamento nello speciale di oggi, il conduttore ha detto la sua dopo il polverone sollevatosi per il bacio di Robbie Williams a sua moglie Maria De Filippi e alle parole di Maurizio Crozza. È stato proprio nei confronti del comico che Costanzo ha avuto le parole più dure: "Posso dirlo? Si è trattata di un'enorme ca**ata, e Crozza evidentemente non aveva altri argomenti quella serata!". Davvero molto infastidito, Maurizio Costanzo a L'Arena ha risposto poi al quesito che tutti si sono posti in questi giorni: cosa ha provato di fronte alle immagini del bacio dato da Robbie Williams a sua moglie Maria? "Ma che me ne può fregare a me del bacio che ha dato un cantante come Robbie Williams a Maria su un palco? Io e Maria stiamo insieme da 25 anni, mica mi può fregare di questo bacio!" è sbottato allora Costanzo.

Maurizio Costanzo a L'Arena di Massimo Giletti: le parole su Maria De Filippi a Sanremo 2017 - Di fronte alle immagini dei baci dati da Maria De Filippi nel corso del Festival di Sanremo 2017 proposte da Massimo Giletti a L'Arena, Maurizio Costanzo non ha manifestato alcun fastidio, anzi. Il conduttore di Canale 5 ha dichiarato che non sono di certo immagini di questo tipo, per di più in uno spettacolo come Sanremo, ad arrecargli fastidio. Quello tra Maria De Filippi e Maurizio Costanzo è un amore saldo e forte che dura da ormai 25 anni, e il conduttore non ha avuto alcun timore nel confermare la malinconia di questi giorni per la lontananza di sua moglie. "Confesserò una cosa, fino ad oggi non avevo mai visto 5 serate del Festival fino all'1e30 di notte. Detto questo per parlare con Maria appena avevo finito ho fatto delle nottate e visto tutto il festival". Maurizio ha infatti svelato che, in tanti anni di matrimonio, non sono mai stati separati più di 4 giorni consecutivi, ecco perchè questi tanti giorni senza di lei sono stati davvero duri.

© Riproduzione Riservata.