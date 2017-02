Oroscopo 2017 / Paolo Fox, classifica settimanale a Mezzogiorno in famiglia e previsioni oggi 12 febbraio. Sfida tra comuni: Boves Vs Crotona

OROSCOPO DI PAOLO FOX, 2017 A MEZZOGIORNO IN FAMIGLIA: PREVISIONI E CLASSIFICA DEI SEGNI (12 FEBBRAIO 2017) - Paolo Fox ritorna nella nuova puntata di Mezzogiorno in famiglia di oggi, domenica 12 febbraio, per parlarci delle previsioni del suo Oroscopo 2017 e per dirci tutte le novità riguardo alla classifica dei segni. La scorsa settimana abbiamo visto come alcuni segni abbiano perso quota nel giro di soli sette giorni, oltre che ad un periodo particolarmente nero dal punto di vista astrarle per tutto lo Zodiaco. Cosa succederà invece questa settimana? Prima di scoprirlo, rivediamo insieme i due segni Top ed i due segni Flop della settimana scorsa. All'ultimo posto il Toro, a causa di una dissonanza di Mercurio. Attenzione alle spese ed all'economia per la casa, come da alcuni mesi a questa parte. Mercoledì interessante per ricucire uno strappo in amore. A dicembre ci sono stati infatti dei contrasti e qualcuno non ha ancora recuperato. Chi ha attività in proprio potrebbe fare dei cambiamenti: lavoro, collaboratori e progetti. All'undicesimo posto il Cancro, nel pieno di un periodo particolare. Non sono tanto i nati del segno a combinare dei guai, ma le persone che ha attorno. Alcuni vorrebbero cambiare ambiente o posto di lavoro e questo può voler dire diverse scelte. Qualcuno potrebbe voler approfondire il discorso lavorativo, altri in amore. Siete messi molto alla prova. Al secondo posto invece l'Acquario, che può contare su Mercurio nel segno da martedì. Sarà un momento importante per le scelte, che potrebbero riguardare novità sul lavoro oppure trasferimenti e cambiamenti in casa. I nati del segno potrebbero puntare anche su alcuni accomodamenti, per ottimizzare la propria vita. Il cielo regala fortuna per l'amore. Al primo posto infine i Gemelli, che finalmente riesce a fare delle cose importanti dopo uno stop lavorativo di diversi mesi. Rallentano alcune situazioni ed il successo è a metà in generale, ma questa settimana regala molto dal punto di vista emotivo ed amoroso. Clicca qui per rivedere la classifica di Paolo Fox a Mezzogiorno in famiglia ed il suo Oroscopo 2017.



MEZZOGIORNO IN FAMIGLIA, ANTICIPAZIONI DEL 12 FEBBRAIO 2017: BOVES VS CROTONA - I canti, i balli e la gara fra i Comuni stanno per ritornare nella nuova puntata di Mezzogiorno in famiglia di oggi, domenica 12 febbraio 2017. Ci sarà spazio quindi per conoscere meglio i due contedenti, alle prese con duelli, giochi e divertimenti, che alla fine decreterà chi sarà il vincitore. Dopo aver sottratto il titolo ai campioni, il Comune di Boves, in provincia di Cuneo, è pronto per tenere testa allo sfidante, il Comune di Cortona, in provingia di Arezzo. E non senza preoccupazioni, dato che la puntata di ieri è stata vinta proprio dai rivali, che partiranno quindi oggi con un punto di vantaggio. Chi vincerà? In attesa di scoprirlo, approfondiamo la conoscenza di questi due borghi del nostro territorio. Boves risale all'Impero Romano, tempo in cui la rivediamo come colonia ed uno dei punti nevralgici per la conquista della Gallia Cisalpina. Una delle particolarità del luogo, di stampo folkloristio, è la famosa Festa delle Leve che avviene il giorno di Pasquetta ed in cui i cittadini sono impegnati nella sfilata delle generazioni che in quell'anno compiono gli anni la ui ultima cifra termini con 0 o 5. Ci spostiamo invece verso Arezzo per conoscere il Comune di Cortona, uno dei maggiori centri culturali e turistici della zona. In antichità era parte delle dodeapoli etrusche e si trova al confine con l'Umbria. Secondo i dati storici, sarebbe diventata importante per via della sua posizione strategia, che concedeva di controllare tutti i territori che rientravano nella dodecapoli.

