Oroscopo / Branko, previsioni di oggi 12 febbraio 2017 su Radio Dimensione Suono 2: ambiguità per il Leone, top il Sagittario... tutti i segni

OROSCOPO BRANKO, PREVISIONI DI OGGI 12 FEBBRAIO 2017 - Torna anche oggi, domenica 12 febbraio 2017, l'appuntamento con l'oroscopo ''Branko e le stelle'' su Radio Dimensione Suono 2. Branko ha analizzato la situazione segno per segno, andando a delineare quanto dovrebbe accadere nella giornata di oggi. Ecco cosa ci riserva l'oroscopo. I SEGNI DI FUOCO - La Luna ora è in Vergine, un bene per l'Ariete e per le sue aspettative professionali nonché per la salute, quindi concentratevi sulle pratiche depurative, meditative, alimentatevi con coscienza anche tramite tisane, pratiche yogiche e sportive con un occhio rivolto alla vostra bellezza. Situazioni ambigue per il Leone ora all'interno di un ciclo particolare dovuto alla Luna nei rapporti con a casa di Nettuno: nulla di grave, anche se potrebbero insorgere piccole noie finanziarie. In questo quadro del giorno prestate attenzione ai rapporti con colleghi, figli, partner, superiori: nel caso in voi sorgesse il dubbio di una notizia, un dialogo, una discussione non chiara, analizzate e non siate irruenti, cercate la verità ma con arguzia. Sagittario in buone condizioni astrali ma con il rischio reale di cedimenti fisici; il consiglio di Branko è quello di transitare in questa fase tutelandosi nella salute, senza strafare in tutti i campi, in attesa delle prossime condizioni più favorevoli. I SEGNI D'ARIA - Per i Gemelli la Luna entra con criticità nel contrasto che l'astro ha con il pianeta Saturno stabile in Sagittario creando le piccole tensioni tipiche di questo quadro negli ambiti inerenti alla sfera familiare; attenzione alla salute, rafforzate le difese immunitarie, riguardatevi in questa fase in attesa dei prossimi cambiamenti. Per Bilancia la Luna in queste fasi è la famiglia, la casa, gli affetti, eppure proprio negli ambiti della famiglia la Bilancia dovrà risolvere in prima persona piccoli screzi, presenti nei rapporti soprattutto con i figli sposati. Oggi è l'Acquario cui va rivolto il migliore degli auguri per le situazioni astrali a lui favorevoli, per la presenza netta e concreta del Sole nel segno e di Giove posizionato in Bilancia, una situazione favorevole che ne determina gli influssi per buona parte dei prossimi mesi. I SEGNI DI TERRA - Il Toro oggi riceve in quinta casa la Luna e il suo grande apporto di benefici negli ambiti sentimentali ma soprattutto familiari; un Toro paterno o materno, partner affettuoso in questi giorni di Luna nelle case rivolte alla famiglia, già oggi in forma morale per entrare nello spirito di S. Valentino. La Luna di febbraio per la Vergine è gaudente e carnascialesca, buona davvero in tutto, creativa assieme a Plutone, aumentando il vostro fascino, unico neo è l'opposizione con Nettuno che nella Vergine determina piccoli problemi di salute. Un altro aspetto di questo segno concreto, di terra, da focalizzare è la vostra attitudine a 'rilassarvi' in ambiti affettivi: infiammate il partner con piccole malizie e sorprese. Benissimo negli affari il Capricorno, nel pieno del suo successo finanziario, grazie alla Luna che in questa fase vi chiede di programmare il futuro professionale più prossimo, con oculatezza e senza timore. Il vostro essere tendenzialmente solitari è la vostra forza: anche in team cercate di rimanere voi stessi. I SEGNI DI ACQUA - Anche il Cancro risente degli influssi della Luna, positivamente, con particolare attenzione nelle questioni legate alla giustizia, ai rapporti sociali, rimuovendo ostacoli precedentemente generati da Saturno assieme a Giove. Il consiglio di Branko è anche quello di rivolgervi con più semplicità al partner o alle situazioni in cui la conoscenza reciproca potrebbe divenire un fuoco divampante, ma dovrete usare il linguaggio del cuore, semplice e con meno fronzoli. n questa fase astrale lo Scorpione non vive di picchi ma il beneficio della Luna di febbraio è un piccolo valore aggiunto per la routine tranquilla del segno, ideale invece per lanciarsi con ardore negli affetti, in nuovi incontri, ma ancor di più, per pensare al matrimonio, all'unione definitiva. Per i Pesci è il momento dei bilanci, delle attese, dell'introspezione, dell'analisi soprattutto per chi ha rotto recentemente legami; un pausa è consigliata.

© Riproduzione Riservata.