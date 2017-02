PAOLA CORTELLESI E ANTONIO ALBANESE/ I due attori del film Mamma e papà ospiti su Rai 3 (Che tempo che fa, 12 febbraio 2017)

PAOLA CORTELLESI E ANTONIO ALBANESE, GLI ATTORI OSPITI NEL SALOTTO DI FAZIO (CHE TEMPO CHE FA, 12 FEBBRAIO 2017) - Spiritosi e divertenti, senza mezze misure. Paola Cortellesi e Antonio Albanese tornano a Che tempo che fa, trasmissione condotta da Fabio Fazio. I due stanno promuovendo il loro nuovo film, Mamma e Papà: una nuova pellicola che parla del rapporto tra madre e padre nei confronti dei figli. I due hanno portato una ventata di risate anche al Festival di Sanremo: sul Palco dell' Ariston i due hanno interpretato Nicola e Valeria, una coppia di cantanti in gara (ovviamente era una gag), che hanno cercato a loro modo di creare un tormentone. Non sono ovviamente mancate le battute su alcuni successi dimenticati e sulla conduzione di Carlo Conti e Maria De Filippi. Tante risate e tante battute sul palco più famoso d' Italia, con due comici che hanno dimostrato in questi anni di avere un talento naturale per la recitazione.

PAOLA CORTELLESI E ANTONIO ALBANESE, GLI ATTORI OSPITI NEL SALOTTO DI FAZIO: CURIOSITÀ (CHE TEMPO CHE FA, 12 FEBBRAIO 2017) - Nell'ultimo periodo la Cortellesi è tornata a parlare del suo ruolo di mamma e della figlia Laura sulle pagine di Oggi. Non solo della piccola, che sembra mettere a dura prova la vita di mamma Paola: anche il suo rapporto con il marito. Ovviamente il sergente di ferro sembra essere proprio lei, mentre papà Riccardo è molto più permissivo. I due scherzano anche sul rapporto che hanno a casa e sulla gelosia. Lo stesso Riccardo ha infatti affermato che Paola spesso è disordinata: lei è contraria ed ironizza sul marito, che a suo dire non è Brad Pitt. Ma comunque lo ama molto. Anche Antonio Albanese è stato intervistato sul nuovo film. Durante l'intervista a Sette ha però mosso una critica nei confronti dei talk show. Un giornalismo che secondo lui porta a confondere i cittadini su ciò che accade veramente.

PAOLA CORTELLESI E ANTONIO ALBANESE, GLI ATTORI OSPITI NEL SALOTTO DI FAZIO: I LORO FILM (CHE TEMPO CHE FA, 12 FEBBRAIO 2017) - Carriera davvero prolifica quella di Albanese, con tantissimi anni d'esperienza sulle spalle. Da Mai dire fino a Che Tempo che fa, dove interpretava proprio Cetto La Qualunque, un politico irriverente e maleducato che incarnava a pieno lo stile di molti esponenti della classe dirigente. Un personaggio portato sullo schermo che ha riscosso davvero tantissimo successo al botteghino. Esperienze anche sul palco di Zelig e come regista in molti spettacoli teatrali: Albanese ha portato in scena tantissimi personaggi che incarnano gli stereotipi della popolazione italiana. Anche Paola Cortellesi ha sulle spalle una lunghissima carriera: da Tu la conosci Claudia, film che spopolò con il trio Aldo, Giovanni e Giacomo. Ma anche tanti altri film, come Nessuno mi può giudicare, in cui interpreta una mamma vedova che deve sistemare i debiti del marito. Ha fatto anche tantissime imitazioni, tra cui Anna Oxa e Ornella Vanoni: infatti in molte occasioni ha sempre sottolineato le sue doti canore. L'ultimo film è proprio Mamma e Papà, in coppia con Albanese: i due evidenziano il difficile rapporto tra genitori e figli.

