PRETTY LITTLE LIARS 7 / Anticipazioni puntata del 12 febbraio 2017: Spencer è la seconda figlia di Mary Drake!

PRETTY LITTLE LIARS 7, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di Premium Stories di oggi, domenica 5 febbraio 2017, andranno in onda due nuovi episodi di Pretty Little Liars 7, in prima Tv assoluta. Saranno il nono ed il decimo, dal titolo "L'ira di Kahn" e "Il cavaliere più oscuro". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: in seguito alla morte di Sara (Dre Davis), le Liars capiscono di doversi guardare ancora di più le spalle e notano che Jenna (Tammin Sursok) è eccessivamente addolorata. Toby (Keegan Allen) rivela in seguito a Spencer (Troian Bellisario) che la sorella è ritornata perché in cerca di perdono, ma che durante una serata insieme, ha cercato di baciarlo di nuovo. Jason (Drew Van Acker) invece ritorna a Rosewood e caccia Mary (Andrea Parker) perché crede che voglia solo i loro soldi, ma Alison (Sasha Pieterse) non è d'accordo perchè crede che la zia si sia pentita dell'accordo stretto con Elliott ( Huw Collins). Mentre Ezra (Ian Harding) propone ad Aria (Lucy Hale) di fare una fuga d'amore in Toscana, Caleb (Tyler Blackburn) chiede l'aiuto ad Hanna (Ashley Benson) per aprire la valigetta. Più tardi, Hanna e Spencer scoprono che Noel (Brant Daugherty) sta cercando un documento, che in seguito viene sottratto a Toby, ma a farne le spese è Yvonne (Kara Royster), che viene aggredita. Quella sera, Mary Drake rivela che Jessica trascorreva molto tempo in un rifugio antiatomico di cui i figli non hanno mai sentito parlare. Spencer chiede in seguito a Toby di andarsene via dalla città con Yvonne, perché crede che sia pericoloso. Prima che possano partire, Ezra viene informato invece che Nicole (Rebecca Breeds) potrebbe essere viva, mentre le Liars scoprono che Mary ha avuto un secondo figlio,ma AD fa esplodere il posto dopo averle attirate all'esterno con un tranello. Hanna è tormentata dal fatto che Noel sia AD e fa continui incubi che lo riguardano, in cui uccide Caleb oppure le sue amiche.

Nel frattempo, Aria rivela ad Ezra che tempo prima ha cancellato una chiamata di Nicole, ma anche se Emily ammette di averla spinta lei a farlo, il fidanzato non riesce a perdonarla. Grazie al nome del medico trovato nel rifugio, Spencer ed Aria rintracciano lo specialista, che conferma la nascita di un secondo bambino di Mary, affidato ai servizi sociali, di cui non si sa il sesso. La signora Grunwald (Meg Foster) incontra invece Hanna e le rivela di credere che lei e Caleb siano in estremo pericolo. Nel frattempo, Emily rivede il Preside Hackett (John O'Brien), che le suggerisce di presentarsi per il colloquio di allenatore di nuovo del Liceo. Il giorno stabilito, si imbatte tuttavia in Paige (Lindsey Shaw), ritornata in città. Più tardi, Aria consegna ad Ezra un biglietto per andare nel luogo in cui è stata trovata Nicole, grazie a cui dovrebbe chiarire anche i suoi sentimenti. Hanna invece fa una telefonata misteriosa e poi dà il suo addio, nascosto, a Caleb, ma quando lui sta per baciarla, si allontana. Altrove, Hanna allestisce una cella e si prepara a prendere qualcuno in ostaggio.

PRETTY LITTLE LIARS 7, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 12 FEBBRAIO 2017, EPISODIO 9 "L' IRA DI KAHN" - Hanna inizia a fare le sue indagini su Noel da sola, nel tentativo di incastrarlo, e per tenere la cosa nascosta alle amiche, riferisce loro che andrà a New York per lavorare con Lucas. Le Liars tuttavia fiuteranno che c'è qualcosa di strano. Più tardi, Hanna cercherà invano di avvelenare Noel, che di contro le ricorda come continuare le ricerche su di lui la porterà a fare la stessa fine di Sarah. Intanto, Aria e Jason scoprono che il giudice che ha autorizzato l'affidamento del figlio misterioso di Mary Drake è Steven Kahn. Spencer ed Emily scopriranno inoltre che quest'ultimo è il proprietario della fattoria in cui è stata torturata Hanna.

PRETTY LITTLE LIARS 7, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 12 FEBBRAIO 2017, EPISODIO 10 "IL CAVALIERE PIU' OSCURO" - Hanna rapisce Noel ed inizia a torturarlo con l'aiuto di Mona. Intanto, Alison scopre di aspettare il figlio di Elliot e dopo aver rivelato tutto ad Emily, la bacia. Più tardi, Paige metterà tuttavia in guardia la sua ex fidanzata da Alison perché crede che non sia mai cambiata. Caleb invece riesce a trovare Hanna e le confessa di aver capito di amarla ancora, mentre Spencer scopre che Toby e Yvonne lasceranno Rosewood proprio quel giorno e riesce a strappargli un ultimo bacio. Dopo aver creduto il contrario; Ezra scopre che Nicole è davvero ancora viva e le da un bacio che viene trasmesso in mondovisione, ovviamente visto da Aria. Jenna invece prende in ostaggio Alison, Spencer ed infine Aria ed impone alle Liars di consegnarle la pen drive con le prove contro Noel. Ore dopo, Mary Drake rivelerà a Spencer la verità sulla sua nascita.

