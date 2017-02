SANDRA MILO E L'IMITAZIONE DI VIRGINIA RAFFAELE A SANREMO: IL COMMENTO DELL'ATTRICE DA BARBARA D'URSO (DOMENICA LIVE, OGGI 12 FEBBRAIO 2017) - Il caso sull'imitazione di Sandra Milo fatta da Virginia Raffaele approda a Domenica Live: l'attrice sarà ospite di Barbara d'Urso per commentare quanto accaduto al Festival di Sanremo 2017. Invitata all'Ariston da Carlo Conti e Maria De Filippi per la penultima serata della kermesse musicale, la comica ha proposto l'imitazione di Sandra Milo, che a Canale 5 la commenterà. Hanno fatto discutere le battute a sfondo sessuale, che in particolare non sono piaciute alla figlia Debora Ergas. La rappresentazione di Sandra Milo come donna che gestisce con fare naia la fama e i flirt e come donna un po' furbescamente distaccata dalla realtà non è invece dispiaciuta alla diretta interessata, che ne parlerà a Domenica Live. Il primo commento comunque di Sandra Milo è stato sereno: «I personaggi li si omaggia con la satira o con un bel funerale in cui tutti parlano bene del defunto... Meglio la satira, no?». Come dar torto alla celebre attrice...

SANDRA MILO E L'IMITAZIONE DI VIRGINIA RAFFAELE A SANREMO: LA PRIMA REAZIONE DELL'ATTRICE (DOMENICA LIVE, OGGI 12 FEBBRAIO 2017) - Impegnata nella tournée teatrale con la commedia Centro metri quadri, di Juan Carlos Rubio, Sandra Milo si è ritagliata del tempo per commentare a Domenica Live il caso dell'imitazione caricaturale di Virginia Raffaele al Festival di Sanremo 2017. L'attrice all'Ansa ha dichiarato di essere un'ammiratrice della comica e di essere serena sulla vicenda: «Trovo che Virginia sia bravissima, sono una sua ammiratrice: mi sarebbe piaciuto essere sul palco con lei, sono divertita e lusingata. Se si riesce a rendere omaggio a una persona e insieme a far ridere, credo che sia perfetto». Con quella stessa leggerezza rappresentata da Virginia Raffaele ha commentato la vicenda stemperando i toni resi duri dalla reazione della figlia. Carlo Conti, che ha avuto ospite in più occasioni nelle sue trasmissioni l'attrice, sapeva che Sandra Milo avrebbe preso bene la parodia di Virginia Raffaele. Ma possiamo parlare di lieto fine? Lo scopriremo oggi a Domenica Live.

