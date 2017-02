SANREMO 2017/ Come si vota: televoto da casa e preferenza della giuria, chi sarà il vincitore?

SANREMO 2017, COME SI VOTA: TELEVOTO DA CASA E PREFERENZA DELLA GIURIA. CHI SARA' IL VINCITORE? - Siamo già arrivati alla finale del Festival di Sanremo 2017, che questa notte, domenica 12 febbraio, chiuderà il sipario con la proclamazione del vincitore della sezione Campioni. I fan sono in attesa di scoprire chi raggiungerà la vittoria e del televoto in cui esprimere la propria preferenza. Sono ancora in gara 16 artisti, che dovranno contedersi il titolo grazie ad un sistema di votazione misto. Verrà infatti tenuto conto il 40% del televoto ed il 30% del giudizio espresso dagli esperti che compongono la giuria, presieduta da Giorgio Moroder e composta da Giorgia Surina, Paolo Genovese, Andrea Morricone, Greta Menchi, Rita Pavone e Violante Placido. L'ultimo 30% tenuto in considerazone si rifarà invece alla cosiddetta giuria demoscopica, ovvero 300 utenti di musica chiamati a rappresentare la popolazione italiana. La votazione finale di Sanremo 2017 prevederà inoltre due fasi: la prima vedrà ogni esperto della giuria ed ogni membro della giuria demoscopica distribuire 20 preferenze ad 8 cantanti diversi. A ciascuno di questi si potrà inoltre assegnare più di un voto. In questa fase, i telespettatori potranno esprimere la propria preferenza in qualsiasi momento. Nella seconda fase, invece, si riaprirà il televoto e i giurari, sia esperti che demoscopici, dovranno attribuire 6 preferenze secondo specifiche modalità. Tre voti dovranno andare al antante preferito e due al secondo, mentre uno solo per il terzo artista scelto. Il vincitore della categoria Campioni di Sanremo 2017 verrà eletto grazie all'unione dei voti della giuria e del televoto del pubblico da casa. Quest'ultimo potrà accedere alla votazione da casa sia chiamato il numero 894.001 da telefono fisso (0,51€ IVA inclusa al minuto) oppure inviare un SMS al costo di 0,50€ (IVA inclusa) al numero 475.475.1. Gli utenti con operatore mobile H3G e Vodafone pagheranno l'invio dell'SMS 0,51€. Ogni utenza telefonica potrà inoltre esprimere al massimo cinque voti.

© Riproduzione Riservata.