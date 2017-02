STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: Il Segreto, Le Iene Show e MiamiSupercops (domenica, 12 febbraio 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI, 12 FEBBRAIO 2017. Per la prima serata di oggi, domenica 12 febbraio 2017, il palinsesto Mediaset offre differenti forme di intrattenimento pronti a soddisfare le esigenze ed i gusti di tutti i telespettatori, inizia la serata come sempre da Canale 5 e con il consueto appuntamento della domenica sera con la soap spagnola Il Segreto, passando all'intrattenimento con lo show delle Iene condotto da Ilary Blasi fino ad arrivare ad u film thriller che è la proposta fatta da Rete 4. Questo per quanto riguarda le prime tre reti Mediaset. Ma la serata non finisce qui, sul resto dei canali verranno trasmessi film che vanno dal drammatico al thriller, dall'animazione che è la proposta di Boing il canale deipiùpiccoli e la commedia che fa da padrona nella prima serata di Italia 2. Dopo questa breve illustrazione del palinsesto, passiamo al dettaglio della programmazione della serata Mediaset.

Su Canale 5, dalle ore 21:10 va in onda Il Segreto, la siìoap più amata e seguita dagli italiani, subito dopo appuntamento con il reality "L'Isola dei Famosi" condotto da Alessia Marcuzzi che vede Stefano Bettarini come inviato speciale. Su Italia 1 dalle ore 21:00 verrà trasmessa una nuova puntata de Le Iene Show, il noto programma di intrattenimento utile per denunciare i fatti avvenuti in tutta Italia e per informare, intrattenendo con satira allo stesso tempo, il pubblico da casa nei fatti di attualità e cronaca.

Presentato da Ilary Blasi, Frank Matano e Giampaolo Morelli. In seconda serata sempre su Italia 1 andrà in onda American Pie 2 una nota commedia americana del 2002, che riguarda le avventure di Jim e degli amici di sempre ormai al college. Rete 4 apre invece la serata con "Miami Supercops: i poliziotti dell'8A strada" una soap opera tedesca, in onda sin dal 2006. Il primo è un film del 1985, con Bud Spencer e Terence Hill. I rispettivi protagonisti sono due poliziotti nonché grandi amici, Doug e Steve. C'è una piccola differenza, perché se il primo è soddisfatto del proprio lavoro, il secondo non lo sopporta e difatti lo lascia. A segure va in onda Debito di sangue, il film diretto da Clint Eastwood del 2002 dal genere thriller la cui trama verte sullo scontro tra un serial killer ed un agente dell'FBI, che dal suo canto soffre di qualche grave disturbo di salute. Nonostante debba riposarsi, l'agente mette tutto se stesso nella risoluzione del caso. Su La5, l'appuntamento è con due film di successo, Guardia del Corpo, Moonlight Mile-Voglia di ricominciare. Il primo è un noto film con Kevin Costner, un thriller drammatico/sentimentale la cui trama ruota intorno ad un ex agente dell'FBI che riceve la proposta di fare da guardia del corpo alla bella attrice Rachel Marron, minacciata da uno stalker. Moonlight Mile è un film drammatico che riguarda una coppia di coniugi che ha perso da poco la figlia, uccisa da un assassino. Essi tentano disperatamente di ricominciare, ma le cose non sono così facili. Su Italia2 è la volta di "Basilicata Coast to Coast" e "Cleveland Show". Il primo è una commedia italiana con Alessandro Gasmann e Max Gazzè, che racconta di un gruppo di musicisti voglia partecipare ad un festival. Il secondo è una serie animata americana sulla scia dei Simpson, i Griffin ed American Dad. Su Mediaset Extra è la volta di tanto divertiment con il talent show "Tu si que vales", per poi passare a Verissimo. Il primo è un talent show con Maria De Filippi volto a lanciare talenti di tutte le età e nazionalità, il secondo è il celebre programma di gossip ed intrattenimento condotto da Silvia Toffanin. Su Top Crime la serata è occupata dalla prima stagione di "The Mysteries of Laura", un telefilm americano dal gusto giallo e poliziesco. Su Iris, Argo e Being Flynn. Argo è un film thriller con Ben Affleck, tratto da un libro di memorie, mentre il secondo è un film con Robert De Niro che riguarda la storia autobiografica di Nick Flynn. Su Boing, la serata è dedicata ai bambini con Adventure Time e Dottor Slump e Arale, il primo una serie d'animazione televisiva, mentre il secondo un anime giapponese.