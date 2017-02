STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: Che Dio ci aiuti 4, NCIS e Che fuori tempo che fa (domenica, 12 febbraio 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI DI OGGI, 12 FEBBRAIO 2017. Per la prima serata di oggi, domenica 12 febbraio 2017, la programmazione delle reti Rai, propone ai telespettatori alcuni appuntamenti fissi insieme a film, telefilm e programmi di intrattenimento. I programmi della domenica sera per eccellenza del palinsesto Rai sono la fiction Che Dio ci aiuti, giunta alla sua quarta edizione e in onda su Rai Uno, insieme al divertente intrattenimento proposto su Rai Tre da Fabio Fazio nel suo programma Che tempo che fa. Per chi preferisce i telefilm, Rai Due rispetta immancabile l'appuntamento con i fan del telefilm poliziesco N.C.I.S. Ma ecco nel dettaglio tutta la programmazione di domenica 12 febbraio 2017.

Per la serie Che Dio ci aiuti su Rai Uno vanno in onda gli episodi Bersagli mobili e Una goccia nel mare (rispettivamente 13esimo e 14esimo di un totale di 20). Proseguono le divertenti e appassionanti avventure di suor Angela (Elena Sofia Ricci) e della varia umanità che ruota attorno al suo convento. In seconda serata va in onda l'informazione flash del TG1. Rai Due propone in prima e seconda serata nuovi episodi di due telefilm di produzione statunitense molto seguiti, N.C.I.S. e Bull. Di entrambe vanno in onda puntate inedite in Italia, Malvivente per la 14esima stagione di N.C.I.S. e Volo 17-32 per la prima stagione di Bull. Rai Tre invece si rivolge a chi preferisce il varietà e l'intrattenimento intelligente di Fabio Fazio che affiancato da tanti ospiti, conduce Che fuori tempo che fa.

A seguire va in onda Stato Civile, il programma che racconta storie vere e documenta le prime unioni di coppie di fatto celebrate in Italia. Si prosegue con le altre reti da Rai 4 che manda in onda il film commedia italiano Smetto quando voglio (2014) con Edoardo Leo, che racconta di un ricercatore che perde il lavoro e per sopravvivere decide di mettersi a sintetizzare droghe. Rai 5 propone invece un affascinante documentario su uno dei paesaggi terrestri più incredibili, l'Artico. In Artico Selvaggio si racconta soprattutto dell'avventura dei lemmings, piccoli animali che hanno un comportamento molto curioso per gli etologi. Rai Movie continua a raccontare la saga di James Bond riproponendo uno dei primi film della saga, A007 dalla Russia con amore (From Russia with love, 1963), che ha come protagonista Sean Connery. Infine, per tutti coloro che se la fossero persa, Rai Premium manda in onda la replica della serata finale del Festival di Sanremo 2017, già andata in onda sabato 11 febbraio su Rai Uno. Un'occasione unica per rivivere le grandi emozioni di questa grande kermesse musicale.