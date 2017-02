STASERA IN TV/ Oggi, programmi Sky: Timeless, La trappola dell'inganno e Fortitude (domenica, 12 febbraio 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI SKY DI OGGI, 12 FEBBRAIO 2017. Per la prima serata di oggi, domenica 12 febbraio 2017, il palinsesto della piattaforma satellitare di Sky, presenta piacevoli novità per i suoi abbonati. La programmazione infatti riuscirà a raccogliere tutta la famiglia davanti alla televisione. Ma sbirciamo velocemnte cosa propongono stasera le varie reti Sky. Le serie tv sono al centro dell'attenzione su Fox, Sky Atlanti e Fox Life, Sky Uno dedica invece la sua prima serata allo show con Ink Master Redemption, passando invece al cinema, l'intrattenimento è garantito per tutta la famiglia e per qualsiasi esigenza, i film proposti variano infatti dal romantico al drammatico e dalla fantiscienza al thriller. Ma il film che sicuramente raccoglierà più consensi è il romanticissimo Il fidanzato di mia sorella, film del 2014 con Pierce Brosnan e Jessica Alba. Ma scopriamo adesso neldettaglio la programmazione della serata di Sky.

Per riunire tutti e divertirsi insieme c'è Master Redemption, lo show in onda su Sky Uno alle 21.15.Ma vediamo un po' la programmazione nel dettaglio canale per canale.

Su Sky Fox alle 21 abbiamo il telefilm Timeless, siamo all'episodio dieci della prima stagione, La guerra d'Indipendenza. Ci ritroviamo durante la Rivoluzione Americana e la squadra di scienziati che viaggiano nel tempo si troverà a incontrare Benedict Arnold. Quali sorprese gli riserverà questa conoscenza? Su Sky Fox Crime alle 21, ci troviamo di fronte ad un appassionante thriller, La trappola d'inganno. Film del 2012 che vede come protagonista la bellissima Lauren Holly nei panni della ricca erede Suzanne Hollingsworth, che verrà rapita. Riuscirà a salvarsi? Per quanto riguarda i telefilm, oltre a Timeless, la programmazione Sky ci offre Fortitude su Sky Atlantic (il terzo episodio della seconda stagione) e il quinto episodio di Conviction su Sky Fox Life. La bella Hayes (Hayley Atwell) riuscirà a non complicare la vita dell'amata/odiata madre politica? Mentre la sua squadra si occuperà del caso di un giovane ragazzo accusato di omicidio, Hayes verrà attanagliata dai dubbi e sensi di colpa. Per quanto riguarda la serata in famiglia con i bambini Sky Family propone Città di carta, film del 2015 che vede la protagonista Cara Delavigne interpretare una giovane Margo, che insieme al suo amico Quentin Q Jacobsen (Nat Wolff) vivrà una fantastica avventura durante la notte. Per gli amanti del cinema d'autore su Sky Cinema Hits abbiamo un classico del film d'autore, Pulp fiction di Quentin Tarantino. Il film del 1994 che vede come protagonisti dei giovani Uma Thurman, John Travolta, Samuel L. Jackson e Bruce Willis ricevette la Palma d'Oro al Festival di Cannes nel 1994. Ma non solo, questo classico intramontabile del genere pulp, ricevette perfino l'Oscar per la migliore sceneggiatura nel 1995, e ben 7 nomination tra cui miglior film, miglior regista, migliore attore protagonista, miglior attrice non protagonista e miglior montaggio. È stato inserito perfino fra i cento migliori film statunitensi dall'American Film Institute. Per gli amanti del genere fantascientifico c'è un altro classico su Sky Cinema Max, Resident Evil, alle ore 21. Il film di Paul W. S. Anderson è il primo della serie, interpretato dalle affascinanti Milla Jovovich e Michelle Rodriguez. Il film ebbe poi cinque seguiti, tutti espunti dai videogiochi horror che ebbero un grandissimo successo. Tra agenti speciali, fughe e mostri ci si divertirà.