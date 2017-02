STRAGE DI VIAREGGIO/ Chi innescò l'esplosione che è costata la vita a 32 persone? (Le Iene Show, 12 febbraio 2017)

STRAGE DI VIAREGGIO, AD OTTO ANNI DALLA TRAGEDIA: CONDANNA SEVERA PER I 33 IMPUTATI (LE IENE SHOW, 12 FEBBRAIO 2017) - La sentenza di colpevolezza per i 33 imputati della strage avvenuta a Viareggio nel 2009 è avvenuta solo alcune settimane fa. Le accuse sono diverse a seconda del ruolo avuto dagli imputati e vadiano da omicidio colposo plurimo a disastro ferroviario colposo e da lesioni personali colpose a incendio colposo. L'ex amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato, Mauro Moretti, è stato condannato a 7 anni in primo grado, contro i 16 richiesti dal pm. Questa sera, domenica 11 febbraio 2017, Le Iene Show si occuperanno della vicenda all'interno della nuova puntata. In particolare Giulio Golia ripercorrerà tutte le tappe ed incontrerà i familiari delle vitttime. Il treno merci che da Trecate, in provincia di Novara, doveva raggiungere Gricignano, in provincia di Caserta, ha deragliato alla stazione di Viareggio quella sera, verso le 23:50. Il carico contava 14 cisterne cariche di GPL ed una di queste venne danneggiata sensibilmente al momento dell'impatto, provocando la fuoriuscita di gas che a sua volta innescò l'esplosione. Le fiamme avvolsero la zona circostante in pochi minuti, strappando la vita di 32 persone e provocando centinaia di feriti. Secondo le indagini, sottolinea Dire Giovani, la tragedia è stata provocata dalla rottura di un fusello di uno dei carri cisterna, che trascinò fuori dell'asse dei binari anche gli altri quattro carri e provocò quindi il deragliamento del treno merci.

