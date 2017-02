SUPERNATURAL 10 / Anticipazioni puntata 12 febbraio 2017: Hanna stringe un patto con Metatron per salvare Castiel?

SUPERNATURAL 10, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, domenica 12 febbraio 2017, Premium Action trasmetterà due nuovi episodi di Supernatural 10, in prima Tv. Saranno il secondo ed il terzo, dal titolo "Le cascate di Reichenbach" e "Anima e Sangue". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana precedente: in seguito alla scomparsa di Dean (Jensen Ackles), Sam (Jared Padalecki) tortura diversi demoni per capire dove sia finito il fratello, mentre continua le sue ricerche. Castiel (Misha Collins) invece continua ad essere senza forze, costretto a letto e senza possibilità di intervenire ed in più Sam non intende coinvolgerlo più di tanto con la sua missione. Nel frattempo, Dean si dedic al divertimento ed ai vizi, ubriacandosi e finendo a letto con diverse donne. E' inoltre diventato il partner di Crowley (Mark Sheppard), ma non senza che gli antichi contrasti. Poco dopo, Dean picchia l'ex fidanzato della sua ultima fiamma, Ann Marie (Emily Fonda), mentre Hanna (Erica Carroll) si presenta a casa di Castiel e gli rivela che gli Angeli si stanno governando da soli, dopo aver rinchiuso Metatron (Curtis Armstrong) nelle segrete. Gli Angeli caduti sono rimasti però sulla Terra e non vogliono ritornare in Paradiso perché sono diventati ormai dei criminali. Adina e Daniel in particolare hanno ucciso un loro fratello perché voleva riportarli a casa e per questo Castiel decide di torvarli. Sam scopre invece dalle telecamere di videosorveglianza che Dean ha ucciso un certo Drew Neely perché è diventato un Demone. Dean invece si imbatte in un adepto di Abaddon (Sharon Bell) che vuole vendicare la morte della sua Regina, ma riesce ad eliminarlo. Nel fattempo, Hanna e Castiel si mettono alla ricerca dei due Angeli che si stanno ribellando al Paradiso, mentre si confrontano sulle reciproche idee. Anche se trovano Daniel (Giacomo Baessato), quest'ultimo ritiene che una volta Caduto sia libero di scegliere, esattamente come viene concesso agli abitanti della Terra. Sam invece scopre che anche Drew era un seguace di Abaddon e riesce ad avere un confronto telefonico con Crowley, che gli rivela di trovarsi molto bene con Dean e che il Demone che dimora dentro di lui è la sua vera oscurità. Intanto, Crowley ammette a Dean di essere stato lui ad inviare i seguaci di Abaddon perché lo attaccassero, ma solo per tenerlo in allenamento. Il marchio di Caino ha infatti bisogno del suo tributo di sangue e Dean può rimanere lucido solo continuando ad uccidere. Il Demone gli rivela inoltre di voler riprendere la guida degli Inferi e di volere che sia il suo fedele braccio destro, ma lo avvisa anche che Sam potrebbe già trovarsi sulle loro tracce. In quel momento, un uomo sconosciuto ferma l'auto di Sam usando un comando a distanza e lo tramortisce. Più tardi, Castiel è costretto ad uccidere Daniel per evitare che la vita di Hanna sia in periolo mentre l'uomo sconosciuto rivela a Sam di avere un passato in comune con Dean e di trovarsi lì per dargli la caccia. Subito dopo, avvisa il fratello di aver preso in ostaggio Sam, ordinandogli di raggiungerlo, ma riceve un rifiuto.

SUPERNATURAL 10, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 12 FEBBRAIO 2017, EPISODIO 2 "LE CASCATE DI REICHENBACH" - Sam scopre che Cole, l'uomo che l'ha rapito, sta cercando Dean per vendicare la morte del padre, avvenuta diversi anni prima, quando era solo un ragazzino. Non appena ne ha la possibilità, Sam riesce a fuggire, non sapendo che si tratta di un tranello. Nel frattempo, la Grazia di Castiel continua a diminuire e mentre cerca di raggiungere Sam, viene colto da un colpo di sonno e subisce un incidente. Crowley invece propone a Dean di uccidere la moglie di un tizio che gli ha venduto l'anima in cambio dell'omicidio di Mindy. Dean tuttavia finirà per uccidere Lester, dopo aver saputo che il primo a tradire è stato lui. Questa sua azione e la successiva sfuriata, portano Crowley a contattare Sam per rivelargli dove si trova il fratello, mentre Hanna cerca di mediare con Metatron perché salvi Castiel e gli restituisca l'anima.

SUPERNATURAL 10, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 5 FEBBRAIO 2017, EPISODIO 3 "ANIMA E SANGUE" - Sam sfrutta il sangue benedetto per tenere a bada Dean, ancora rinchiuso nelle segrete, iniettangoglielo nel bracccio. Dean tuttaiva non dà cenno di volerla smettere dal provocare il fratello. Nel frattempo, Crowley ripulisce le fila dell'Inferno, mentre Castiel continua a peggiorare sempre di più. Riferirà inoltre a Sam che se la cura non dovesse funzionare, potrebbe essere costretto ad uccidere Dean. Più tardi, Crowley comparirà per impedire che Castiel venga attaccato da un Angelo e gli dona la sua Grazia appena in tempo. Sam invece riesce a liberarsi proprio grazie al sangue benedetto, che rendendolo umano, ha vanificato la magia dei bracciali anti-Demone. Il suo obbiettivo adesso è uccidere Sam, ma l'arrivo tempestivo di Castiel impedirà il peggio.

