Stefania Zappa è mamma / Uomini e donne, l'ex corteggiatrice ha partoritoil figlio Brian

Uomini e Donne, Stefania Zappa è diventata mamma per la prima volta: fiocco azzurro per l'ex corteggiatrice - Una nota corteggiatrice di Uomini e Donne, conosciuta qualche anno fa a Uomini e Donne, è appena diventata mamma. Stiamo parlando di Stefania Zappa, che fece ben due percorsi all'interno del noto programma condotto da Maria De Filippi. "È nato nostro figlio Brian. Il parto è andato bene - ha scritto l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne sul suo profilo Facebook, dove ha poi aggiunto - La nascita del proprio figlio è qualcosa di inspiegabile, un amore infinito. È sano, bellissimo, dolce, buono... È nato col peso di 2.880kg. Papà e Mamma siamo super contenti di questo enorme regalo che dio ci ha dato". Una grandissima gioia per Stefania Zappa, che ha deciso di condividere con tutti coloro che ancora si ricordano di lei e del percorso fatto a Uomini e Donne. La vita della bella Stefania è oggi totalmente cambiata: dopo Uomini e Donne la ragazza ha conosciuto l'argentino John Brian Machado, i due si sono innamorati e sposati.

Uomini e Donne, Stefania Zappa è diventata mamma: è nato per l'ex corteggiatrice il piccolo Brian - Dalle nozze con John Brian Machado è oggi nato il piccolo Brian, che corona il loro bellissimo amore. Molti ricordano Stefania Zappa per la sua partecipazione a Uomini e Donne e per ben due volte. Sia la prima che la seconda volta si è però presentata come corteggiatrice: la prima di Marcelo Fuentes che la scelse, ma la ragazza gli disse no, rifiutando la sua proposta di uscire insieme dal programma. La seconda volta Stefania Zappa è tornata come corteggiatrice per Andrea Offredi: anche in quel caso è arrivata sin al giorno della scelta, ma il tronista in quel caso scelse la rivale, Claudia D'Agostino. In nessuno dei due casi Stefania Zappa riuscì quindi a trovare l'amore, trovato poco dopo in Argentina con colui che, da ormai più di un anno, è diventato suo marito. Oggi la loro vita è arricchita da un nuovo, unico e bellissimo regalo: la nascita del loro primogenito, il piccolo Brian Machado.

© Riproduzione Riservata.