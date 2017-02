Stefano De Martino / Pubblica una bella foto ma i fan lo prendono in giro! (oggi, 12 febbraio 2017)

STEFANO DE MARTINO, PUBBLICA UNA FOTO E VIENE CRITICATO (OGGI, 12 FEBBRAIO 2017) - Stefano De Martino è adorato dai suoi fan e sono in molti ogni volta a tessere le sue lodi di padre, ballerino e uomo. Nell'ultima foto pubblicata da Stefano però, c'è chi ha criticato - ovviamente in maniera bonaria - lo scatto, dandogli qualche consiglio: Stefano ha pubblicato un'immagine di lui molto bella seduto sopra un cavallo, peccato però che alcuni fan gli abbiano fatto notare che quello non è il modo corretti di cavalcare l'animale! "Stefano abbassa i talloni allenta le redini e addrizza la schiena che mo mo te ne voli da li sopra", scrive una fan che totalizza centinaia di like. Il ballerino non replica ma sono in tanti a credere che forse avrebbe dovuto posizionarsi meglio" Fortunatamente sembra che non sia caduto e non sia successo niente, ma chissà che le prossime volte non dia retta ai suoi fan e segua i loro consigli. Clicca qui per vedere la foto di Stefano De Martino.

STEFANO DE MARTINO, PUBBLICA UNA FOTO E VIENE CRITICATO (OGGI, 12 FEBBRAIO 2017) - Stefano ha passato di recente un periodo molto pesante a causa del suo matrimonio con Belen Rodriguez e il divorzio divenuto effettivo poco tempo fa. Questo non gli ha impedito di essere solidale con l'ex moglie e di difenderla dalle terribili critiche che continuano a piovere sul suo conto, diffidando i suoi fan dal continuare a insultare Belen. "Capisco il gossip come comprendo l'essere fan di una persona piuttosto che di un'altra, ma c'è un limite a tutto. Sono stanco delle persone che insultano Belen per sostenere me o viceversa, come ho già detto in precedenza mi danno parecchio fastidio alcuni commenti in quanto si parla della madre mio figlio. Per sostenere una persona non bisogna denigrarne un'altra". Un commento duro che però nons embra essere stato recepito da molti dato che i commenti contro Belen continuano!

