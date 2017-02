THE TIME MACHINE/ Su Italia 1 il film con Guy Pearce e Mark Addy

THE TIME MACHINE, IL FILM IN ONDA SU ITALIA OGGI, 12 FEBBRAIO 2017: IL CAST - The time machine è il film in onda su Italia 1 oggi, domenica 12 febbraio 2017 alle ore 19.20. Una pellicola a stelle e strisce di genere fantascienza prodotta nel 2002 e diretta da Simon Wells: nel cast sono presenti Guy Pearce, Mark Addy, Samantha Mumba, Orlando Jones, Phyllida Law e Jeremy Irons. Ma scopriamo subito la trama del film nel dettaglio.

THE TIME MACHINE, IL FILM IN ONDA SU ITALIA OGGI, 12 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Il film è ambientato a New York intorno alla fine del milleottocento, Alexander Hartdegen (Guy Pearce) un giovane docente di ingegneria presso la prestigiosa università della Columbia, si convince giorno dopo giorno che è possibile in qualche modo riuscire a viaggiare a spasso nel tempo. Alexander ha da sempre vivo questo desiderio di dimostrare come sia possibile superare questi limiti di tempo e di spazio, ma nel frattempo si dedica anche all’amore della sua vita, Emma (Sienna Guillory). Di lei Alexander si innamora sin da subito e i due decidono presto di sposarsi, tuttavia mentre una sera sono a Central Park subiscono una pesante aggressione a causa di una rapina che provoca la morte di Emma. A questo punto di fronte a questo dolore immane, Alexander si convince maggiormente che deve creare una sorta di macchina del tempo per ritornare al momento della rapina evitando che Emma venga uccisa. Si mette quindi a studiare impiegando quattro anni a questo suo progetto. Finalmente lo scienziato riesce nella sua impresa e riporta in vita Emma ma questa poco dopo muore a seguito di un incidente. Questo nuovo episodio convince Alexander di dover andare nel futuro per capire il perché non sia possibile cambiare quanto accaduto nel passato. Arrivato così nel 2030, Alexander si imbatte in una sorta di intelligenza artificiale che non è in grado però di rispondere alla sua domanda, l’uomo allora vorrebbe attraverso la macchina andare ancora più avanti nel futuro ma a causa di alcuni problemi arriva nell’anno 802.701, dove conosce Mara e Kalen e scopre che il mondo è ora diviso da prede, gli Eloi, e cacciatori, malvagi abitanti chiamati Morlock. Proprio Mara viene presa in ostaggio dai Marlock e lo scienziato corre ad aiutarla, dove si imbatte nel capo dei Marlock che gli spiega che il passato non può essere mai cambiato. Deluso dalla risposta, Alexander sconfigge l’uomo e salva Mara, distrugge poi la macchina del tempo perché intenzionato a rimanere in questo futuro per cambiare in qualche modo le sorti dell’umanità.

