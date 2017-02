TIMELESS / Anticipazioni puntata 12 febbraio 2017: Flynn rapisce Lucy, la convincerà a collaborare?

TIMELESS, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, domenica 12 febbraio 2017, la Fox trasmetterà un nuovo episodio di Timeless, in prima Tv assoluta. Andrà in onda il decimo, intitolato "La guerra d'Indipendenza". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Flynn (Goran Visnjic) viaggia fino alla fine del 1800, inseguito dalla squadra, messa sulle tracce di una misteriosa chiave di RittenHouse a cui fa riferimento il biglietto trovato da Rufus (Malcolm Barrett). L'oggetto è presente infatti nella foto che riprende un duplice omicidio dell'epoca, di cui non si sa nulla. Intanto, il fidanzato di Lucy (Abigail Spencer) continua a notare una sua certa riluttanza nel contatto fisico, anche durante una cena preparata dalla storica per accettare questa novità nella sua vita. Rufus invece cerca di farle capire che è giusto che lo lasci andare, in modo che incontri la persona a cui è realmente destinato. Una volta sul posto, Rufus, Wyatt (Matt Lanter) e Lucy rimangono coinvolti in una rapina dei famosi Bonnie (Jacqueline Byers) e Clyde (Sam Strike) e notano che al collo della giovane c'è la chiave che stanno cercando. I tre sono quindi costretti ad aiutarli, ma solo Wyatt e Lucy riescono a fuggire con la coppia, fingendosi altrettanto criminali, mentre Rufus viene fermato dalla Polizia. Deve chiarire infatti il motivo per cui si trovava sul luogo della sparatoria e le cose si complicano quando Flynn appare in Centrale, fingendosi tagliatore di taglie, e rivela allo Sceriffo la verità sul suo ruolo. Rufus però approfitta delle generalità finte di cui è in possesso per riuscire a minare la sua credibilità agli occhi della legge. Nel frattempo, Lucy e Wyatt si fingono una coppia di innamorati per ottenere la fiducia dei due ladri ed ottenere delle informazioni sulla collana. Clyde rivela di averla rubata ad Henry Ford come segno di ammirazione per i modelli della sua auto e che gli ha lasciato una lettera. Nel frattempo, Connor (Paterson Joseph) riceve delle pressioni perché fermi l'agente Cristopher (Sakina Jaffrey) prima che si avvicini troppo a RittenHouse. Lo Sceriffo invece riceve la conferma da un testimone amico della banda Barrow del luogo in cui si trovano Bonnie e Clyde. Rufus viene quindi lasciato andare, mentre Lucy e Wyatt cercano di rubare la chiave. Vengono tuttavia interrotto dall'arrivo di Henry (Chris W. Greenfield), l'amico che ha venduto i due ladri. Quando vengono scoperti, Clyde punta il fucile contro la squadra ed Henry rigetta le accuse su Rufus, che tuttavia gli fa ascoltare la registrazione del dialogo avuto con lo Sceriffo. Henry viene quindi ucciso, ma proprio in quel momento Flynn e la Polizia iniziano a sparare contro l'abitazione. Grazie ad un momento di distrazione, Clyde viene ucciso e Flynn riesce a strappare la cocllana dal collo di Bonnie, mentre la donna viene uccisa dalla Polizia. Una volta ritornato nel presente, Rufus decide di avvisare l'agente Cristopher di terminare le ricerche, per evitare che qualcuno dei suoi cari o lei stessa possano venire minacciati. Sceglie infine di rivelarle la verità su RittenHouse.

TIMELESS, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 12 FEBBRAIO 2017, EPISODIO 10 "LA GUERRA D'INDIPENDENZA" - L'agente Christopher affida a Lucy un'importante pen drive che contiene i dettagli della sua famiglia, perché possa portarle con sé nella Lifeboat nel caso in cui la storia dovesse cambiare di nuovo. La squadra continua intanto a seguire le tracce di Flynn, arrivando fino al 1780, a New York, il giorno in cui Benedict Arnodl ha ceduto West Point all'esercito britannico. La squadra verrà in seguito catturato dall'esercito di Washington proprio di fronte a Flynn, che rivela Arnold rientri fra i membri di RittenHouse contenuti nella lettera segreta. Offre al gruppo l'identità dell'assassino della moglie di Wyatt in ambio di un aiuto a catturare Arnold. Quest'ultimo confesserà poi che RittenHouse prende il nome dal suo fondatore, ma gli uomini dell'associazione lo uccidono, mentre Flynn uccide uno degli agenti. Cercherà poi di uccidere anche il figlio di quest'ultimo e quando verrà fermato da Lucy, preleverà la storica e la porterà a bordo della sua nave, prima dell'arrivo di Wyatt e Rufus.

