UOMINI E DONNE / Anticipazioni: Manuel Vallicella ci ripensa e torna sul trono? Gli indizi (oggi, 12 febbraio 2017)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO CLASSICO: MANUEL VALLICELLA CI RIPENSA E TORNA? - Il popolo della rete si sta ponendo un solo interrogativo utile: Manuel Vallicella lascerà il trono classico di Uomini e Donne? Il tronista veronese infatti, durante il corso dell'ultima registrazione ha lasciato in sospeso la spinosa questione legata al suo percorso all'interno del programma legato ai sentimenti e condotto da Maria De Filippi sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset: cosa succederà? L'ultima registrazione infatti, si è conclusa proprio con l'incertezza del ragazzo super tatuato che ha espresso di avere dei forti momenti di ansia legati al trono tanto da non avere nemmeno voglia di uscire in giro per la sua città. Maria gli ha comunque chiesto di pensarci un poco e così, dopo la registrazione si sono aperti ufficialmente i battenti della lunghissima quanto movimentata settimana dedicata a Sanremo 2017. Le registrazioni quindi, hanno subìto per forza di cose uno stop in attesa di venire programmate durante il corso della prossima settimana. Tutte le fan di Manuel Vallicella però, attendono con ansia che il tronista possa prendere una decisione riguardo il suo trono che, proprio nel corso degli ultimi giorni stava incominciando a tracciare i contorni di alcune dinamiche interessanti anche per via dell'ingresso in trasmissione di nuove corteggiatrici che hanno attirato l'attenzione di Manuel dopo una partenza un poco "fiacca". Di recente però, le corteggiatrici di Manuel gli hanno fatto delle dediche social non indifferenti e, così come riporta il VicoloDelleNews, proprio in questi giorni una fan è riuscita a strappargli una fotografia dove appare felice e sorridente: crisi rientrata? Le corteggiatrici hanno condiviso delle dediche perché hanno già avuto modo di fare delle esterne con lui? A quanto pare le possibilità di poter rivedere Manuel Vallicella ancora sul trono aumentano ogni giorno che passa.

