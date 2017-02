UOMINI E DONNE/ Anticipazioni: Sonia Lorenzini perde colpi, il like di Martina Luchena a Mario Serpa fa discutere (Trono Classico)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: SONIA LORENZINI, IL LIKE DI MARTINA LUCHENA A MARIO SERPA – Sonia Lorenzini continua ad essere la protagonista indiscussa del trono classico di Uomini e Donne. Il percorso di Sonia sul trono classico provoca critiche e polemiche ma anche continui colpi di scena. Con la presenza in studio di Mario Serpa, Sonia Lorenzini perde spesso la testa di fronte alle critiche pungenti del compagno di Claudio Sona. Tra Sonia e Mario, infatti, non corre buon sangue e nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne sono volate frecciatine al veleno tra i due. Mario, infatti, ha accusato Sonia di pensare unicamente alla visibilità insistendo sul presunto accordo con Federico Piccinato. Parole che hanno mandato su tutte le furie Sonia Lorenzini, decisa a dimostrare la sua buona fede. Sonia, dunque, non ha alcuna intenzione di restare in silenzio volendo smentire a tutti i costi le parole di Mario Serpa. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne, però, sembra avere dalla sua anche il sostegno di Martina Luchena. L’ex corteggiatrice di Riccardo Gismondi, nonostante sia una grande amica di Sonia Lorenzini, ha lasciato il suo like all’ultima foto di Mario Serpa. Cosa significa quel like? Martina Luchena si è forse schierata accanto al fidanzato di Claudio Sona tradendo così la Lorenzini? Da qualche settimana, sul web, si rincorrono voci che vorrebbero Martina e Sonia non più in buoni rapporti. I rumors, finora, non avevano mai trovato conferma ma il like della Luchena alla foto di Mario Serpa potrebbe rappresentare un chiaro indizio ai rumors di questi giorni. Sarà davvero così? Cliccate qui per vedere il post.

