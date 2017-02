UOMINI E DONNE/ Anticipazioni, Tina Cipollari svela se stessa: la vamp emoziona tutti (Trono Over)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: IL LATO NASCOSTO DI TINA CIPOLLARI – Il pubblico del trono over di Uomini e Donne è abituato a vedere Tina Cipollari nei panni della bionda opinionista, sempre pronta a puntare il dito contro alcuni dei protagonisti della trasmissione, in primis contro Gemma Galgani. Per la prima volta, Tina Cipollari ha regalato ai fans un lato inedito della propria personalità. Nel corso dell’ultima puntata di Verissimo, infatti, Tina Cipollari ha tirato fuori il lato più emotivo del suo carattere commuovendo tutti quando ha parlato della sua meravigliosa famiglia. “Mi sono emozionata ma non sono come quelle che si mettono a piangere, mi seccano tantissimo. Non amo emozionarmi, come fa una persona di Uomini e donne che tutti conoscono... Sono una donna che si sa molto controllare anche vivendo delle forti emozioni. Riesco a nasconderle", ha dichiarato la Cipollari dopo aver visto un video su tutta la sua vita. Il momento più emozionante, però, arriva quando Tina parla del padre scomparso. “Perdere mio padre è stato un momento triste della mia vita, anche se è arrivato a quasi 100 anni per me è stato comunque eccezionale. Era così, un po' scontroso ma con un grande cuore. Devo dire che io l'ho amato molto di più quando è diventato così adulto. Gli sono stata molto vicino, sono stata un po' la sua infermiera, lui a un certo punto non mi riconosceva più. Mi chiamava Angela l'infermiera. Nonostante stesse molto male aveva la mia stessa ironia e il mio stesso carattere. Si è spento l'anno scorso. Devo dire che è stato un grande papà e lo amo sempre anche se non c'è più. Lui era molto orgoglioso, mi ha seguito per anni agli inizi... E' stato uno dei miei primi fan". Un’intervista toccante quella concessa da Tina Cipollari che è piaciuta davvero tanto ai fans.

© Riproduzione Riservata.