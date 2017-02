UOMINI E DONNE / Anticipazioni: video, Manuel Vallicella annuncia il suo ritiro? "Non credo di essere la persona adatta" (oggi, 12 febbraio)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI E NEWS: "NON PENSO DI ESSERE LA PERSONA ADATTA",MANUEL VALLICELLA ANNUNCIA IL SUO RITIRO, VIDEO - A Uomini e donne sta per cominciare la settimana di programmazione che tutti i fan ormai aspettano da tempo. Nelle puntate del trono classico che saranno trasmesse da domani, infatti, il pubblico potrà finalmente assistere allo sfogo di Manuel Vallicella e al suo proposito di voler abbandonare il percorso, nel dating show di Canale 5, alla ricerca dell'amore vero. Il tronista, che dopo l'ultima apparizione video ha recuperato tutti i suoi tatuaggi, si mostrerà finalmente senza maschere e rivelerà a tutti i presenti ciò che sente in questo periodo per lui così complicato: "Ad oggi ho pensato di abbandonare il trono", dirà infatti il protagonista, mentre le sue parole raggiungeranno i presenti in studio e lasceranno tutti senza parole. "Non penso di essere la persona adatta forse... no?". E nella sua lunga riflessione, che non nasconde un malessere molto profondo, il tronista rivelerà inoltre che, probabilmente, questo stato d'animo potrebbe non aiutarlo a portare a termine il percorso che tutti si aspettano da lui. "Se non sto bene io dentro, non riuscirei mai a stare con nessun altro vicino". Quale sarà la sua scelta finale? Qui potete visualizzare il video di anticipazioni pubblicato oggi da Witty Tv.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI E NEWS: SONIA LORENZINI, LA POLEMICA SI SPOSTA IN ESTERNA, VIDEO - Appuntamento a domani per una nuova settimana tutta dedicata ai protagonisti di Uomini e donne e alle particolari dinamiche offerte dal tanto discusso trono classico. Nel corso del prossimo episodio, oltre ad assistere allo sfogo di Manuel Vallicella, deciso a voler riflettere sulla possibilità di continuare il suo percorso nel salotto di Maria De Filippi, il pubblico potrà vedere l'esterna di Sonia Lorenzini, che dirà la sua ad Emanuele, rimproverandolo per quello sguardo così fuggente in occasione delle discussioni che l'hanno vista al centro delle tante polemiche per il suo presunto rapporto pregresso con il corteggiatore Federico. "Ho passato l'intera puntata, io, a cercare il tuo sguardo, tu non mi ha mai guardato mezza volta!", dirà la tronista particolarmente irritata, ma quale sarà la risposta del suo interlocutore? Nel corso del prossimo appuntamento ci sarà spazio anche per Luca Onestini, deluso dalla mancanza di reazione delle sue corteggiatrici in occasione di un'esterna molto particolare da lui realizzata.

