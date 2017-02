UOMINI E DONNE / Gossip: Ginevra Pisani contro Sonia Lorenzini, il trono dei guai! (oggi, 12 febbraio 2017)

UOMINI E DONNE, GOSSIP: GINEVRA PISANI CONTRO SONIA LORENZINI, IL TRONO PIÙ DIFFICILE DELLA STORIA - E' inutile nasconderlo ma, la seconda stagione del trono classico di Uomini e Donne è fortemente incentrata sulle dinamiche di Sonia Lorenzini. L'ex corteggiatrice mantovana, dopo il "rifiuto" di Claudio D'Angelo è tornata in pista alla corte di Maria conquistando l'ambita poltrona rossa. Per confrontarsi con Sonia, la redazione del programma ha pensato bene di puntare su Mario Serpa, attuale fidanzato di Claudio Sona che, durante il corso della prima stagione del trono ha letteralmente fatto impazzire i fan del programma regalando loro fortissime emozioni con il primo trono gay della storia del programma. Mario è tornato in studio cambiando ruolo ma mantenendo intatta la sua verve e il suo particolare caratterino. Durante il corso dell'ultima puntata del trono andata in onda venerdì, si sono evidenziati nuovi aspetti sulla vicenda legata alla segnalazione e l'ipotetica futura scelta di Sonia nei confronti di Federico Piccinato. Successivamente, emersa la famosa questione dei "like" su Instagram, la Lorenzini ha affermato che anche Ginevra Pisani in passato ha cliccato sul famoso cuoricino rosso di Instagram in favore degli scatti di Federico ma questo, non voleva dire che la ragazza fosse interessata all'attuale corteggiatore di Sonia. Ginevra però, ha preso la palla al balzo sentendosi chiamata in causa e così, in funzione della vecchia rivalità tra le due mai dimenticata, la Pisani ha avuto modo durante una diretta di dire ancora una volta la sua contro Sonia Lorenzini. La tronista mantovana dovrà arrendersi all’evidenza, il suo pare essere un trono già molto difficoltoso: getterà la spugna?

