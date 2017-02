UOMINI E DONNE / News trono classico: Federico Piccinato sbruffone innamorato? Video (oggi, 12 febbraio 2017)

UOMINI E DONNE, TRONO CLASSICO NEWS: LA VICENDA DI SONIA E FEDERICO SI FA SEMPRE PIÙ COMPLESSA - Il trono di Sonia Lorenzini, durante il corso delle precedenti puntate, è stato fortemente intaccato dalle pesanti accuse che gli ha rivolto il giovane Mario Serpa, attuale fidanzato di Claudio Sona che, come ben sapete, non nutre alcuna simpatia nei confronti della bellissima ex corteggiatrice che tifava per Francesco Zecchini (rivale di Serpa durante il trono). Mario infatti, ha sollevato delle pesanti accuse sulla bellissima mantovana in riferimento ad un potenziale trasporto della giovane 27enne per Federico Piccinato, suo attuale corteggiatore che potrebbe anche scegliere. Sonia e Federico infatti, si conoscevano di vista anche fuori dal programma ma entrambi, non hanno mai avuto alcun tipo di contatto. Secondo una "talpa" del Serpa però, Federico avrebbe comunicato agli amici di essere già la scelta finale di Sonia. La Lorenzini ha respinto aspramente le accuse arrabbiandosi non poco ma, così come pensa anche il popolo della rete, queste affermazioni hanno "macchiato" il suo percorso. Jack Vanore inoltre, proprio durante il corso dell'ultima puntata andata in onda ha affermato di avere scoperto dei "like" messi dalla tronista ad alcune foto passate di Federico. La vicenda però, si fa ogni giorno più complessa. A quanto pare, Sonia e Federico si sarebbero anche scritti privatamente e questo è emerso dal VicoloDelleNews ripescando la famosa puntata dedicata alla segnalazione tra Claudio D'Angelo e Sonia, dove accadeva questo: "“Puntata 8 Novembre a partire dal minuto 53:48! Per curiosità mi sono andata a rivedere la puntata della segnalazione di Sonia su Claudio D’Angelo e ad un certo punto lui le dice che gli hanno riferito di un ragazzo tutto tatuato (cioè Federico) con cui ha parlato in un locale e Sonia dice “lo sapevo che ti riferivano questa cosa perché questo ragazzo mi ha mandato un messaggio e mi dice “cancella la conversazione perché degli amici tentatori di Claudio ci hanno visto e potrebbero creare casini"". Sonia però, non avendo nulla da nascondere non ha cancellato niente. Federico farà davvero lo "sbruffone" con gli amici? Per sapere di più. Potete visionare il video incriminato cliccando qui.

