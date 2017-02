Uomini e Donne / Gossip e news: Clarissa Marchese baciata dal sole, amore a gonfie vele con Federico Gregucci, foto (oggi, 12 febbraio)

UOMINI E DONNE, GOSSIP E NEWS: CLARISSA MARCHESE BACIATA DAL SOLE, AMORE A GONFIE VELE CON FEDERICO GREGUCCI, FOTO - Nella puntata speciale di Uomini e donne dedicata alle coppie che si sono formate nelle ultime edizioni del trono classico, ci saranno anche Clarissa Marchese e Federico Gregucci, due fra i protagonisti più amati dell'ultima edizione. Il loro amore, apparso sin da subito come qualcosa di molto pulito, è stato apprezzato dai tanti fan del programma, che giorno dopo giorno continuano a seguire i loro numerosi aggiornamenti proprio su internet. Nel corso della puntata di San Valentino, scopriremo qualcosa di più sul loro conto, ma per il momento possiamo gustarci soltanto le loro foto, che giorno dopo giorno trasmettono tutto l'amore che ormai da mesi li lega. L'ultimo scatto condiviso dall'ex tronista risale a pochi minuti fa. Clarissa, baciata dal sole, si stringe nell'abbraccio rassicurante di Federico, una posa che in pochissimo tempo ha collezionato numerosi like. Se volete vedere l'immagine direttamente sul profilo ufficiale di Clarissa potete cliccare qui.

UOMINI E DONNE, GOSSIP E NEWS: CLAUDIO SONA, UN VIDEO SUL WEB PER SALUTARE I SUOI FAN - Claudio Sona e Mario Serpa, protagonisti assoluti della passata edizione del trono classico, saranno al centro della puntata speciale che Uomini e Donne manderà in onda a San Valentino per ringraziare tutto il suo pubblico, sarà un appuntamento pieno di sorprese e che vedrà i due ragazzi al centro di una piccola sfida assieme ad altre coppie molto note, tutte naturalmente nate nel celebre salotto di Maria De Filippi. Poche ore fa, Claudio Sona ha pubblicato un video per condividere con tutti i suoi fan il sentimento legato al risveglio mattutino della domenica: "Sonno ne abbiamo ?", dice l'ex tronista, che nel filmato rivela di essere già pronto a partire per Ancona mentre tutto attorno a lui ancora dorme. A sostenerlo, tutti i suoi fan, che hanno condiviso i loro "buongiorno" direttamente fra i tanti commenti. "Buongiorno, anche se dovresti riposare mi sa, un bacione","Buongiorno Claudio ...sei un grande tu e Mario ..auguri per una vita felice", "Poverooo...oggi recupera un po' di sonno!Questo vuol dire pagare lo scotto alla popolarità!". Se volete visualizzare il filmato condiviso su Instagram, potete cliccare qui.

© Riproduzione Riservata.