VINCENZO SALEMME/ L’attore e il suo nuovo spettacolo teatrale ''Una festa esagerata'' (Che fuori tempo che fa 12 febbraio 2017)

VINCENZO SALEMME, L’ATTORE E’ OSPITE NEL SALOTTO DI FAZIO (CHE FUORI TEMPO CHE FA, 12 FEBBRAIO 2017) - Un comico eclettico e in grado di essere davvero poliedrico. Vincenzo Salemme torna in televisione, ospite di Fabio Fazio nella trasmissione Che fuori tempo che fa. Il comico partenopeo torna sul piccolo schermo per parlare della sua carriera e del suo attuale spettacolo teatrale, ovvero Una festa Esagerata. Un nuovo appuntamento, una nuova versione del talento di Salemme, che continua a stupire tutti. Proprio in questo momento, l'artista sta portando in scena questa sua nuova opera. Il suo intento è quello di mettere in luce tutti i difetti e gli stereotipi della classica famiglia media italiana, ovviamente sottolineandone anche l'aspetto umano. Proprio il parlare della realtà ed esaltarne la comicità (anche in maniera grottesca) è una tecnica che abbiamo già visto in atto. Non sono di certo nuovi questi spettacoli, ma ovviamente è più facile strappare un sorriso se si pone l'accento su questi modi di fare che ci accompagnano. Salemme tornerà anche nella sua terra, con spettacoli dal 14 febbraio fino al 17 marzo. Vincenzo Salemme ha fatto parlare di sé per la nuova commedia Prima di lunedì, che verrà distribuita in dvd e digital download. In questo nuovo film il protagonista è proprio Carlito (interpretato dallo stesso Salemme), un ricco proprietario di una catena di super market che dovrà risolvere un problema dopo un incidente. Nel cast anche Sandra Milo, Fabio Troiano e Martina Stella: situazioni davvero divertenti, con lo stesso Salemme che dà un tocco di diversità e professionalità al ruolo dello stesso Carlito.

VINCENZO SALEMME, L’ATTORE E’ OSPITE NEL SALOTTO DI FAZIO: LA SUA CARRIERA TRA TEATRO E TV (CHE FUORI TEMPO CHE FA, 12 FEBBRAIO 2017) - La sua carriera teatrale inizia nel 1976 nella compagnia teatrale Tato Russo. Forte la sua attività teatrale, soprattutto negli anni 90, dove riscuote moltissimo successo. Riprese nel 1999 una commedia scritta nel 1991, ovvero di mamma ce n'è una sola. Lo stesso Salemme ha affermato che al momento della scrittura del testo, si fermo per riflettere. Lo stesso comico campano aveva capito che bisognava attendere un pochino pr riportare in scena il tutto. La sua attività teatrale non lo ha mai abbandonato durante la propria carriera e questo ha fatto sì che riscuotesse sempre un grandissimo successo. Non solo teatro nella carriera artistica di Salemme: ha partecipato a tantissime commedie dei fratelli Vanzina, ma ha anche recitato nel ruolo di protagonista. Inoltre molti film sono stati portati in scena sotto la sua regia. Il suo ultimo film diretto è stato proprio Se mi lasci non vale, un film che parla di storia d'amore finite e di vendette mal riuscite. Ha partecipato anche a programmi tv come Ballando con le stelle e nel 2016 è stato uno dei giurati di Miss Italia. Inoltre nella sua vita privata ha ammesso di tenerci molto alla linea e alla forma fisica: pratica regolarmente la corsa e lo squash, proprio per rimanere impeccabile con la bilancia. Un artista a tutto tondo che in questi anni ha saputo regalarci davvero tantissime emozioni sia sul piccolo che sul grande schermo.

