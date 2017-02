ALESSIA MARCUZZI/ La conduttrice non delude i suoi spettatori (Isola dei Famosi 2017, terza puntata oggi 13 febbraio)

ALESSIA MARCUZZI, LA CONDUTTRICE DEL REALITY SU CANALE 5: COSA È SUCCESSO NELLA PUNTATA PRECEDENTE (ISOLA DEI FAMOSI 2017, TERZA PUNTATA 13 FEBBRAIO) - L'Isola dei Famosi 2017 torna sul piccolo schermo stasera di Canale 5 con la terza puntata. Anche quest'anno, lo show è presentato da una sempre più frizzante Alessia Marcuzzi, che vede come inviato speciale Stefano Bettarini e opinionista Vladimir Luxuria. L'ultima puntata dello scorso 6 febbraio si è rivelata molto emozionante e travolgente. Alessia Marcuzzi ha esordito con i saluti di rito, riferendosi al fatto che il sole sia tornato all'Isola. A causa delle recenti notizie riguardante Andrea Marcaccini, nell'occhio del ciclone dopo le parole della sua ragazza, il naufrago è stato espluso: la comunicazione della redazione è arrivata proprio nelle parole della Marcuzzi. Pare che la fidanzata di Andrea lo abbia denunciato per violenze, come ha rivelato lei stessa sulle pagine di Chi: Alessia Marcuzzi aveva anticipato che sarebbero stati presi provvedimenti. Dopo essersi complimentata con i primitivi per le proprie abilità nell'accensione del fuoco, ha sottolienato anche che tutti i naufraghi ripartiranno dallo stesso livello. La conduttrice ha affrontato anche alcune tematiche all'interno del gruppo, come ad esempio la questione tra Dayane, Samantha e Natalie: Dayane ha insinutato che la Caldonazzo avesse nominato ingiustamente la De Grenet, ma pare che le cose non siano andate così. Si tratterebbe di una bugia, per creare tensioni tra Samantha e Natalie, nata in realtà da una semplice incomprensione di Dayane stessa. Si è passato poi all'eliminazione della serata: Alessia Marcussi ha chiamato in postazione la De Grenet e la Mello, le prime nominate di questa 12esima edizione de L'Isola dei Famosi 2017. Ad entrambe ha mostrato dei messaggi da parte di persone a loro care: non manca un pizzoco di commozione per Samantha, grazie al messaggio del figlio; per la Mello, invece, è la volta del fratello. Pare che la modella abbia avuto una infanzia difficile, basata sugli stenti e la fame. Nonostante tutto, Dayane ha perso la nomination contro Samantha, seppur per poco. Si procede con la prova dei leader, che purtroppo non viene superata. Alessia, dopo aver ascoltato le nomination di tutti i naufraghi del reality, ha annunciato i due nuovi concorrenti al televoto: Massimo Ceccherini e Nathaly Caldonazzo,

ALESSIA MARCUZZI, LA CONDUTTRICE DEL REALITY SU CANALE 5: COME ANDRÀ QUESTA SERA? (ISOLA DEI FAMOSI 2017, TERZA PUNTATA 13 FEBBRAIO) - Per quanto riguarda la conduzione della puntata, Alessia Marcuzzi si è dimostrata imparziale e decisa come sempre: nessun favoritismo, la legge è uguale per tutti, lo ha dimostrato l'incresciosa esperienza di Andrea. Vediamo dunque un Alessia professionale come sempre, con il suo estro maturato in anni di conduzione del Grande Fratello. Nonostante la sua maturità, non son mancate tuttavia le lacrime: lo dimostra il caso della modella Dayane Mello. Alessia Marcuzzi sa essere tutto: una dura dal cuore tenero e noi la ammiriamo per questo. L'appuntamento resta per la terza puntata dell'Isola dei Famosi 2017questa sera, da non perdere!

