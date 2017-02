AMICI 2017/ Ed.16 anticipazioni e news: Mike Bird VS Riccardo Marcuzzo, nuova sfida tra maschi alfa (oggi, 13 febbraio)

AMICI 2017, ED.16 ANTICIPAZIONI E NEWS: MIKE E RICCARDO SEMPRE IN COMPETIZIONE (OGGI, 13 FEBBRAIO) - Sabato pomeriggio è andata in onda la nuova puntata pomeridiana con Amici 2017. La sedicesima edizione del talent show si è aperta puntualmente su Canale 5 condotta da Maria De Filippi che, come ben sapete, dopo lo straordinario successo all'Ariston con Sanremo, si era abbondantemente portata avanti con le registrazioni dei suoi programmi, dal talent show a Uomini e Donne e le dinamiche di giovani e senior. La nuova puntata di sabato si è immediatamente aperta con la sfida di Vittoria che si è scontrata con Lucrezia che però ha dovuto fare i conti con le rivelazioni di Alessandra Celentano che ha esclamato: "Non mi dispiacerebbe fare a meno di Vittoria", della stessa opinione sembrano essere anche Kledi e Garrison. Di seguito gli esiti della gara arrivano da Francesca Bernabini: "Lucrezia mi è piaciuta di più nel secondo assolo ma Vittoria rimane nella scuola, passo a due molto bello interpretativamente parlando". Thomas ha gioito per la vittoria dell'inedito contro Francesco e così, si è guadagnato la registrazione di un nuovo brano. Tra le sfide a squadre più importanti, occhio di riguardo per Mike Bird e Riccardo Marcuzzo a suon di inediti, da un lato "Closer" dall'altro "Diverso". "Mi piace tanto il suo inedito, lo canto sempre", confida Riccardo mentre Maria adocchia i due gruppi della scuola. Da un lato Francesco e Mike e dall'altro Alessio, Riccardo e Lo Strego. Mike ha vinto la sfida ma Riccardo non è riuscito a digerire il boccone amaro anche se confessa di non avercela con il rivale: sarà vero? Successivamente, un fuori onda concentra nuovamente l'attenzione su Riccardo e il suo sfogo a microfoni aperti: "Non è il caso di fare una scena del genere", afferma Alex Braga ma lui risponde: "Ci sono rimasto male perché Braga lo consideravo una persona intelligente per i modi di fare e di parlarmi che mi piacciono molto, creare tutto questo caso quando non esiste mi dispiace, io non vedo tutta questa rivalità, che poi non ci sia un rapporto tra noi è un altro discorso", ha concluso l'allievo. I due sono palesemente rivali ma Bird apprezza il suo ruolo di maschio alfa della scuola.

