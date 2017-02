ANDREA MARCACCINI / Espulso, in studio per il diritto di replica: chi ha detto la verità? (L'Isola dei Famosi 2017, 13 febbraio)

ANDREA MARCACCINI ESPULSO, IN STUDIO PER IL DIRITTO DI REPLICA: CHI HA DETTO LA VERITA'? (L'ISOLA DEI FAMOSI 2017, 13 FEBBRAIO) - In seguito allo scandalo ed alla sua esplusione da L'Isola dei Famosi 2017, Andrea Marcaccini è stato costretto a rientrare in Italia, ma sarà presente come ospite durante la puntata di oggi, lunedì 13 febbraio. La produzione ha infatti accordato all'ex Naufrago il diritto di replicare alle accuse che gli sono state mosse dall'ex fidanzata Daniela De Jesus, che avrebbe rivelato di averlo denunciato. Andrea Marcaccini si è dichiarato infatti sicuro di non avere dei procedimenti penali in corso, motivo per cui sarebbe reale la violazione del regolamento del reality che gli è stata imputata. Un'anticipazione di tutto questo è stata data dal diretto interessato subito dopo l'annuncio della sua espulsione, avvenuta nella precedente puntata dello show. Andrea Marcaccini ha infatti sottolineato di essere già stato assolto in tribunale dalla maggior parte delle accuse e conseguenti denunce che gli sono state mosse. Inevitabile chiedersi quindi quale sia la verità in tutta questa vicenda e se questa sera ci saranno nuovi sviluppi.

ANDREA MARCACCINI ESPULSO, L'EX FIDANZATA: "SONO DISPIACIUTA PER GLI INSULTI" (L'ISOLA DEI FAMOSI 2017, 13 FEBBRAIO) - Diversamente da come accaduto in passato in altri reality di casa Mediaset, il pubblico de L'Isola dei Famosi 2017 sembra essersi spaccato a metà di fronte allo "scandalo" che ha travolto Andrea Marcaccini. Sui social si è scatenata una vena polemica che punta il dito contro l'ex concorrente, ma anche contro l'ex fidanzata Daniela De Jesus. Quest'ultima ha infatti manifestato il proprio stato d'animo nel vedere centinaia di persone scagliarlesi contro con rabbia ed assistere ad una vera e propria pioggia di insulti. "Non avrò nessun ritorno economico o di notorietà su questa faccenda", ha scritto sulle proprie pagine social, "visto che vivo ormai negli Stati Uniti, dove Andrea Marcaccini è un perfetto sconosciuto". Una posizione sobria quindi quella della modella messicana, che non lascia trasparire alcun movente di vendetta o invidia, come affermato da alcuni, e che potrebbero far pensare ad una menzogna invetata solo per danneggiare il modello.

ANDREA MARCACCINI ESPULSO, IN STUDIO PER IL DIRITTO DI REPLICA: LA PRODUZIONE DEL REALITY SAPEVA GIA' TUTTO? (L'ISOLA DEI FAMOSI 2017, 13 FEBBRAIO) - L'Italia continua a discutere della vicenda che vede Andrea Marcaccini protagonista di una brutta tempesta mediatica, mentre sui social il movimento è abbastanza strano. Il clamore suscitato da Stefano Bettarini e Clemente Russo durante la partecipazione al Grande Fratello Vip, aveva spinto molti haters a fiondarsi sulle pagine social dei due concorrenti per esprimere il proprio disappunto, spesso contornato da insulti. In questo caso invece Andrea Marcaccini e le accuse che gli sono state mosse sembrano essere passate in secondo piano all'occhio attento del pubblico televisivo. Sulla pagina Facebook dell'ex Naufrago non sono visibili infatti commenti di alcun tipo, se non qualche riferimento alla possibilità che Renzo Bossi possa prendere il suo posto. Dall'altra parte spunta un'altra voce sul web che potrebbe ribaltare la situazione attuale: Andrea Marcaccini non avrebbe mai nascosto la vicenda giudiziaria che lo interessava e di cui ha parlato apertamente ed in pubblico. Molti telespettatori in questo momento si stanno quindi chiedeno: la produzione de L'Isola dei famosi 2017 era veramente ignara della situazione? A prova di tutto questo alcuni post pubblicati da Andrea Marcaccini e la stessa Daniela De Jesus sui loro profili Instagram, con chiari riferimenti alla vicenda. Clicca qui per vedere il post di Andrea Marcaccini.

