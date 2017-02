AVANTI UN ALTRO/ La concorrente Maddalena vince 29mila euro: chi giocherà oggi, 13 febbraio 2017? Riassunto ultima puntata

AVANTI UN ALTRO, RIASSUNTO ULTIMA PUNTATA (oggi, lunedì 13 febbraio 2017) - Questa sera, lunedì 13 Febbraio alle 18.45 va in onda il game show Avanti un altro su Canale 5, come sempre alla conduzione c'è Paolo Bonolis che con il suo modo di fare rallegra il pubblico. Con lui c'è Luca Laurenti che con la sua simpatia anima la puntata, inoltre ci sono anche i personaggi del Salottino. Prima di scoprire come andrà la puntata di questa sera, vediamo cosa è successo ieri. A giocare oggi c'è Maddalena, che risponde alle domande intitolate Vengo anch'io, indovinando le risposte guadagna 30 mila euro. Decide di continuare e così dando altre risposte esatte dal pidigozzo scopre la cifra di 40 mila euro, arrivando a 70 mila così si ferma ed è la prima campionessa. A giocare poi arriva Angelo che si diletta nelle imitazioni e lo fa proprio imitando Michael Jackson, dopo di che deve scegliere un personaggio dal Salottino, ossia la Ciociara. Quest'ultima pone la domanda e la risposta è giusta così becca La pariglia e dovrà rispondere alla domanda di Bonolis sia lui che la campionessa, ma sbagliando la risposta viene eliminato. Emilia è la nuova concorrente che gioca e nel pubblico c'è il nipote che l'ha accompagnata, quando poi risponde alle domande, lo fa in modo errato così va via facendo posto a Francesco. Egli è un 36nne di Roma che fa il prestigiatore, a lui come Bonus le capita la Bonas, ovvero Laura Cremaschi, le sue risposte sbagliate però lo fanno perdere e si passa ad Alessandra, una libera professionista.

Bonolis e Laurenti diventano Mister Provolone per effettuare le domande, ma la concorrente sbaglia le risposte e sullo sgabello arriva Rocco che di professione fa il produttore di accessori di pelle di alta moda. Un altro personaggio del Salottino viene scelto, stavolta tocca all'Alieno e rispondendo in maniera corretta trova nel pidigozzo 40 mila euro, ma decide di cambiarlo e pesca 25 mila euro. Alle domande successive però commette degli errori e quindi gioca Ascania che dovrà rispondere alle domande intitolate Lui o un altro? Indovina le risposte ma beccando 40 mila euro e non bastano per superare la campionessa così deve andare via. Al gioco finale delle 21 domande a cui dare altrettante risposte errate c'è quindi Maddalena che ha come montepremi 170 mila euro. In 250 secondi di cui gli ultimi 100 scalano i 100 mila euro rimanenti, la concorrente dovrà poi frizzare il montepremi rimanente dopo i 30 mila euro. Bonolis inizia a leggere le domande e Maddalena si mostra davvero preparata infatti arriva a poche domande dalla fine, poi commettendo qualche errore, le tocca ricominciare. Il tempo scorre fino a che essa non frizza alla cifra di 29 mila euro, le mancano ora solo due domande, di cui una già conosce la risposta, alla rilettura del conduttore riesce nell'impresa così vince il montepremi sopra citato.

