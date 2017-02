Aldo e Alessia sono tornati insieme / Uomini e donne, il gesto della Cammarota lascia i fan senza parole

Uomini e Donne, Aldo Palmeri e Alessia Cammarota sono tornati insieme: il gesto di lei conferma e ufficializza che i due sono di nuovo una coppia - Non ci sono più dubbi: Aldo Palmeri e Alessia Cammarota sono tornati insieme. Si vociferava da tempo di questo possibile ritorno di fiamma e alcuni scatti, gesti e avvistamenti sembravano renderlo sempre più possibile. La conferma però non era mai arrivata, almeno fino ad oggi. È Alessia a renderlo palese con un Instagram Stories dove mostra un pacco regalo e scrive "San Valentino anticipato", poi però aggiunge un tag, quello di Aldo Palmeri. E se San Valentino è la festa degli innamorati, è chiaro che Aldo e Alessia lo sono di nuovo (o ancora). L'ex tronista di Uomini e Donne ha voluto fare un bellissimo dono alla sua amata; cosa? Un paio di scarpe. E se ciò non bastasse, Alessia poco dopo incalza e scrive, mostrando il regalo di Aldo: "Quando lui... ti conosce meglio delle tue tasche..." con tanto di cuoricini rossi. È ben chiaro quindi che la coppia ha deciso di non nascondersi più, confermando a tutti di essere tornati a fare coppia a tutti gli effetti.

Uomini e Donne, Aldo Palmeri e Alessia Cammarota stanno di nuovo insieme: un percorso finito con un colpodi scena e con molte polemiche - Un ritorno di fiamma graduale, che arriva dopo mesi di sofferenza e di drastiche decisioni per entrambi. Prima l'annuncio di Aldo Palmeri del tradimento, poi l'apparizione a Uomini e Donne dove finalmente tutto è stato chiarito e dove Aldo ha annunciato di non amare più Alessia. Sono seguiti gli addii di entrambi ai social, pochi avvistamenti dei due accanto ma solo per loro figlio, il piccolo Niccolò. È poi apparsa un'altra donna accanto ad Aldo, Ilaria, che sembra poi essere scoparsa nel nulla; ed ecco negli ultimi mesi un graduale riavvicinamento che, arriva oggi, alla conferma che tutti aspettavano da tempo. Alessia Cammarota ha voluto, a modo suo, ufficializzare che le cose con Aldo si sono appianate e che finalmente sono tornati insieme. Il web, tuttavia, è diviso in due per questa novità: c'è chi è contento che i due abbiano ritrovato la serenità e siano tornati ad essere marito e moglie; ma c'è chi non apprezza la scelta di Alessia di perdonare prima il tradimento, poi l'arrivo di un'altra donna nella vita di Aldo e, infine, la riappacificazione.

