Alessio Bernabei / Sanremo 2017, ancora critiche per la cover: la reazione di Bennato

Alessio Bernabei, piovono ancora critiche dopo l'esibizione della cover al Festival di Sanremo: ecco qual è stata la reazione di Edoardo Bennato - Non si frenano le critiche nei confronti di Alessio Bernabei. L'ex frontman dei Dear Jack è tornato al Festival di Sanremo 2017 ma senza riscuotere il successo sfrenato. Si è classificato quindicesimo l'ex allievo di Amici di Maria De Filippi alla kermesse canora ma è stata soprattutto la cover da lui esibita nel corso della terza serata del Festival - "Un giorno credi" di Edoardo Bennato - ad aver sollevato un vero polverone, tanto che sono in molti ad aver scritto allo stesso Bennato. Di fronte ai tanti tweet ironici dei telespettatori - volti a fargli sapere dell'esibizione di Bernabei sulla sua canzone - Edoardo Bennato, tramite il suo staff, ha risposto con positività, dicendo di "stare benissimo". Il sarcasmo in questi giorni ha inondato il cantante che non è mancato nel dare agli haters una risposta, dicendo loro che le loro critiche possono solo renderlo più forte e consapevole di se stesso.

Alessio Bernabei, piovono ancora critiche dopo il Festival di Sanremo: esibizioni "sfortunate" per l'ex di Amici - È stato il terzo Festival di Sanremo consecutivo per Alessio Bernabei, che tuttavia non è riuscito a conquistare i primi posti della classifica finale. Non sono mancati intoppi per l'ex leader dei Dear Jack, che non è stato soltanto bersagliato dalle critiche social a causa della cover esibita sul palco dell'Ariston. Il cantante ha ricevuto nel corso del Dopofestival dure accuse dalla Sala Stampa: qualcuno ha infatti dichiarato che la sua esibizione fosse, addirittura, da "arresti domiciliari", quasi un insulto a Bennato. Alessio Bernabei è stato fortemente colpito da tali dichiarazioni, tanto da rimanere senza parole. Altro intoppo per Bernabei è avvenuto poi ancora sul palcoscenico dell'Ariston, quando il cantante è stato colpito in pieno volto da un cameramen proprio nel corso dell'ultima esibizione prima della rivelazione del vincitore. Insomma, un Festival non proprio fortunato per lui.

