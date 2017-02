Anticipazioni Il Segreto puntata 14 febbraio: Camila sorprende tutti e arriva a Puente Viejo

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 14 FEBBRAIO: CAMILA E' VIVA E STA BENE - Non sembravano esserci speranze per le sorti di Camila, rimasta vittima del nubifragio del transatlantico che la conduceva in Spagna da Cuba. Eppure, nella puntata de Il Segreto di domani accadrà l'impensabile: la signora Dos Casas farà il suo sorprendente arrivo a Los Manantiales incontrando Elias che scambierà per Hernando. Non avendo mai visto il marito prima di allora, penserà che si tratti del chimico, lasciando abbastanza stupita Beatriz che sarà presente in tale circostanza. L'incontro con il marito purtroppo sarà deludente e Hernando confermerà anche con lei la sua freddezza, lasciando la donna abbastanza delusa per questo inspiegabile atteggiamento. Comunque sia, Camila dimostrerà fin dal primo momento di essere una persona affabile e gentile, che si farà voler bene da tutti a Puente Viejo. Beatriz ne sarà entusiasta, ritrovando finalmente la figura femminile della quale aveva tanto bisogno dopo la morte della madre. Dopo che Severo ha chiesto a Candela di sposarlo, i neo-fidanzati decideranno di organizzare un matrimonio doppio alla Miel Amarga. La notizia giungerà velocemente alle orecchie di Donna Francisca, come reagirà di fronte alla grande felicità dei propri rivali?

