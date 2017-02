BEAUTIFUL / Anticipazioni puntata 14 febbraio: Eric chiude con Quinn per il bene della famiglia?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 14 FEBBRAIO: ERIC CHIUDE CON QUINN? - La scoperta della relazione clandestina tra Eric e Quinn continuerà a destare grande preoccupazione in Steffy. Nella puntata di Beautiful di domani, infatti, assisteremo ad un nuovo disperato tentativo della Forrester di convincere la suocera ad andarsene, rinunciando a questa pazzia. Non dovrà più farsi vedere in giro, nè tanto meno avere rapporti né con Eric né tanto meno con le persone a lui vicine. Ma la testardaggine della gioielliera non verrà meno, soprattutto quando continuerà a dichiarare di essere cambiata, chiedendo alla nuora e al figlio una seconda possibilità. Tale convinzione preoccuperà sempre più Steffy e Wyatt, inducendo Eric alla riflessione: sarà possibile continuare con una storia d'amore tanto difficile e osteggiata? I suoi sentimenti saranno tanto forti da permettergli di lottare contro tutto e tutti? La risposta giungerà dallo stesso patriarca Forrester, convinto che con questi presupposti non sia possibile continuare a frequentare Quinn. Ma come reagirà quest'ultima? Del tutto ignari di questa novità, a Los Angeles Brooke e Ridge continueranno a parlare del futuro sentimentale di Eric, convinti che l'uomo meriti di avere nuovamente al suo fianco una donna che lo sappia amare con tutta se stessa. Ma come reagiranno dopo avere scoperto che Eric ha già qualcuno nel suo cuore?

