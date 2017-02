BEAUTIFUL/ Anticipazioni puntate americane e italiane: Wyatt torna a lavorare da Bill, sarà una soluzione provvisoria?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE: IL RITORNO DI WYATT ALLA SPENCER PUBBLICATIONS - Nelle ultime puntate americane di Beautiful, Wyatt ha deciso di rassegnare le dimissioni dalla Forrester Creations per cercare di cominciare una nuova vita lontana da Steffy. Dopo avere firmato le pratiche per il divorzio, infatti, lo Spencer ha deciso di non essere più un ostacolo nella relazione degli Steam, cercando di creare una relazione finalmente serena con Liam. Ma quale sarà il suo destino dal punto di vista lavorativo? Archiviata l'esperienza nella casa di moda, Wyatt tornerà da Bill, chiedendogli di dargli nuovamente spazio alla Spencer Pubblication. Questa sembra essere, però, solo una soluzione non definitiva: circola voce, ma si tratta al momento solo di rumors, che anche Wyatt potrebbe in qualche modo entrare a far parte della Spectra Fashions, magari attraverso una sorprendente alleanza tra le parenti di Sally e gli Spencer. Il denaro di Dollar Bill riporterà la casa di moda agli antichi fasti?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 13 FEBBRAIO: STEFFY METTE IN GUARDIA QUINN - La nuova settimana di Beautiful si aprirà ancora una volta all'insegna di Quinn Fuller e della sua sciagurata decisione di recarsi a Montecarlo da Eric. La scoperta di Steffy non resterà priva di conseguenze, poiché la giovane sarà letteralmente furiosa per l'ennesimo intrigo della suocera. L'aveva messa in guardia dicendole che avrebbe dovuto restare lontana da lei e da tutta la sua famiglia ma in tutta risposta la Fuller ha intrecciato una relazione clandestina niente meno che con Eric. Ma Steffy non intenderà sentire ragioni a tal proposito: la suocera dovrà tornare immediatamente indietro sui suoi passi, mettendo fine a questo flirt immediatamente. Si tratterà di un'affermazione che lascerà poco spazio all'immaginazione e che poggerà sulla convinzione che tra Quinn non provi vero amore nei confronti dell'amante. Ma se anche ci fossero dei dubbi a tal proposito, cosa si potrà dire di Eric? Quali saranno i suoi veri sentimenti nei confronti della donna che gli ha sconvolto la vita?

