BIANCO E NERO, CRONACHE ITALIANE/ Da quali casi partirà stasera Luca Telese? (puntata 13 febbraio 2017)

BIANCO E NERO - CRONACHE ITALIANE, PUNTATA 13 FEBBRAIO 2017: DA QUALI CASI PARTIRÀ LUCA TELESE? - Nuovo appuntamento con Bianco e Nero - Cronache Italiane stasera, lunedì 13 febbraio 2017, sul piccolo schermo di La7: il programma guidato da Luca Telese e Francesca Lancini è pronto a tornare dopo il debutto della scorsa settimana (quando aveva segnato uno share del 1.9% con 408mila spettatori), per occuparsi di nuovi casi di cronaca. “L’appuntamento con i grandi fatti della cronaca italiana è per stasera con la seconda puntata di #biancoenero. Luca Telese e Francesca Lancini vi aspettano in diretta su La7 a partire dalle 21.10”, si legge infatti su Facebook (clicca qui per vedere il post). Insieme a Luca Telese ci saranno ancora una volta Luisella Costamagna e Giulia Bongiorno: in un’intervista esclusiva rilasciata a Nuovo Tv, il conduttore di Bianco e Nero - Cronache Italiane si è espresso proprio in merito alle compagne che condivideranno la sua strada in questo nuovo progetto per il piccolo schermo: “Sono rassegnato” ha ammesso, scherzando “Sono Cresciuto con una madre femminista e sono stato indottrinato all’idea che la donna è un essere superiore e sensibile. Scherzi a parte, sono contento, perché Luisella Costamagna che è una gran donna ma anche un ‘maschiaccio’, è una delle migliori croniste italiane”. Luca Telese non ha avuto riserve neanche sugli altri due volti di Bianco e Nero, “Giulia Bongiorno è un carrarmato dell’avvocatura, mentre Francesca Lancini, dietro la sua aria dolce e l’altezza da top model, nasconde una grinta notevole come intervistatrice”. Da quali casi partiranno oggi, lunedì 13 febbraio 2017?

© Riproduzione Riservata.