Belen Rodriguez/ La sua generosità proclamata da mamma Veronica! (Oggi, 13 febbraio)

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: VERONICA COZZANI TESSE LE LODI DELLA FIGLIA SUI SOCIAL (OGGI, 13 FEBBRAIO) - Belen Rodriguez è sempre sulla bocca di tutti e spesso e volentieri la gente e il popolo dei social commenta solo quello che vede, le apparenze. L'argentina è arrivata in Italia con un carico di sogni ed è riuscita a guadagnarsi il meglio in questi anni sin dalla sua prima apparizione a L'Isola dei famosi. Da lì in poi è stato tutto un susseguirsi di proposte, eventi e progetti importanti fino al momento in cui è riuscita a portare in Italia anche la sua famiglia mantenendo una promessa fatta ai suoi genitori prima di partire. La 17enne Belen Rodriguez ha ottenuto il sostegno di mamma Veronica e papaà Gustavo che all'epoca hanno deciso di darle fiducia e lasciarla venire in Italia da sola con la promessa che un giorno sarebbe riuscita a comprare per loro una casa in un posto sicuro e così è stato. A raccontare la cosa è proprio mamma Veronica che in risposta ad un commento su Instagram scrive: "Lei ha partito per fare il suo sogno e in più lei credeva tanto en se stesa che me ricordo che ha detto un giorno ti farò una casa in un posto sicuro.... E lei lo ha fatto.... Però noi eravamo felice con la casa più semplice che avevamo....una famiglia normale che fa fatica per pagare la scuola privata e tante cose in un periodo tropo difficile per la Argentina, Solo che per Belen meritavamo di piu e lei prima di avere la sua casa .. Ha fato una per noi..., perché le è così generosa....".

© Riproduzione Riservata.